16, نيسان, 2021 - 10:11 صباحًا

جريدة البعث

يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي

التضخم في تركيا يتجاوز 16% بعد هبوط الليرة

اقتصاد صحيفة البعث    0

أظهرت البيانات أن التضخم في تركيا صعد إلى 16.2% على أساس سنوي في آذار، مسجلاً أعلى مستوى منذ منتصف 2019 ليستمر الضغط على محافظ البنك المركزي الجديد للإبقاء على سياسة التشديد النقدي.

وارتفعت أسعار المستهلكين على أساس شهري 1.08%، وفقاً لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة مع توقعات استطلاع وكالة «رويترز» للأنباء بزيادة 1.04% في شباط. وبلغ معدل التضخم السنوي 15.61%. وكانت توقعات استطلاع «رويترز» للمعدل السنوي في آذار عند 16.11%، وهو أعلى كثيراً من الهدف الرسمي عند 5%.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين 4.13% على أساس شهري و31.2% سنوياً وفقاً للبيانات.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى 19% في آذار، مشيراً لمخاوف بشأن التضخم. ولكن عزل محافظ البنك المركزي السابق فجأة دفع الليرة لمستويات منخفضة قياسية لتضيف ضغوطاً جديدة على التضخم.

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