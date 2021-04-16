الصحة: ارتفاع في عدد إصابات كورونا المثبتة بمسحات الـ PCR

ارتفاع جديد بأعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا والمثبتة باختبار الـ PCR حيث تم تسجيل أعلى حصيلة خلال شهر نيسان الجاري بحسب بيانات وزارة الصحة يوم أمس بعد أيام من استقرار الإصابات وفق ما أوضحه مدير الجاهزية والإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة الدكتور توفيق حسابا.

وبين الدكتور حسابا أنه منذ بداية الشهر الجاري كان عدد الإصابات في وضع متسطح إلا أنه خلال اليومين الماضيين بدأ لحظ ازدياد في عدد الإصابات حيث تم تسجيل 158 إصابة أمس وهي أكبر حصيلة يومية تم تسجيلها خلال هذا الشهر وهذا ما يعني أنه لم يتم تجاوز مرحلة الخطر.

وبمقارنة مع الأيام السابقة كانت محافظتا دمشق وطرطوس تسجل أعلى عدد من الإصابات وفق الدكتور حسابا الذي بين أن الارتفاع الذي حصل بأعداد الإصابات خلال الأيام الماضية كان في محافظة اللاذقية وحمص وحلب والسويداء.

وبحسب بيانات الصحة تم تسجيل 1804 إصابات منذ بداية نيسان حتى الأمس سجل أعلاها في محافظة دمشق 407 إصابات تلتها اللاذقية 307 إصابات وريف دمشق 225 إصابة وحلب 179 إصابة وحمص 170 إصابة وطرطوس 101 إصابة والسويداء 97 إصابة ودرعا 93 إصابة وحماة 92 إصابة ودرعا 71 إصابة والحسكة 33 إصابة ودير الزور 29 إصابة.

وكشف الدكتور حسابا أن عدداً من الإصابات المسجلة التي تم إجراء اختبار الـ PCR لها وظهرت إيجابية نتيجتها هي من الحالات التي كانت تتم معالجتها في المنازل مبيناً ان أكثر من مريض وصلوا إلى المشفى ونسبة الأكسجة لديهم 40 بالمئة وهم في حالة حرجة.

ولفت الدكتور حسابا إلى أن أسرة المشافي ممتلئة بالمصابين والحالات المشتبه بإصابتها ونسبة الإشغال في العناية المشددة تتراوح بين 98 و100 بالمئة إلا انه لم تكن هناك حاجة إلى نقل أي مريض خارج محافظته مشيراً إلى توافر جميع المستلزمات الطبية والأوكسجين مع جاهزية تامة للعناصر الصحية لاستقبال جميع الحالات.

ودعا الدكتور حسابا إلى الالتزام بالإجراءات الصحية وارتداء الكمامة كونها السبيل الوحيد لكسر سلسلة العدوى إضافة إلى تطبيق التباعد المكاني والتعقيم المستمر مشدداً على أهمية مراجعة المشفى فور الشعور بأعراض مشابهة لأعراض الإصابة بالفيروس.

وبلغ عدد الإصابات المسجلة في سورية بفيروس كورونا حتى الأمس 20713 شفيت منها 14469 وتوفيت 1414 حالة.