الصين: العقوبات الأمريكية ضد روسيا إجراءات هيمنة

أكدت الصين اليوم معارضتها الشديدة للعقوبات الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على روسيا.

وخلال مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام محلية وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان العقوبات الأمريكية بحق موسكو بأنها “إجراءات هيمنة أحادية الجانب” يعارضها المجتمع الدولي بأكمله معرباً عن أمل بكين بأن تتمكن موسكو وواشنطن من تجاوز الخلافات بينهما رغم العقوبات.

وكانت واشنطن فرضت في وقت سابق عقوبات ضد 32 كياناً وشخصية روسية على خلفية المزاعم حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية وكذلك عقوبات ضد خمسة أفراد وثلاث شركات في شبه جزيرة القرم.