المشروبات تحافظ على الصحة في رمضان

تزين المشروبات الرمضانية مائدة شهر رمضان الكريم، والتي تتعدّد أنواعها بين التمر الهندي والعرقسوس والكركديه، إلا أن مرضى ضغط الدم قد يتعرّضون إلى مخاطر صحية عند الإفراط في تناول تلك المشروبات.

وطبقاً لتقرير نشر في Healthline، فهناك بعض المشروبات الرمضانية التي يتوجّب على مرضى ضغط الدم تجنبها خلال شهر رمضان، تؤثر على مستويات ضغط الدم ومن تلك المشروبات:

العرقسوس الذي يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات، تقوي جهاز المناعة، ويعمل على تقليل الإفرازات الحمضية، ومع ذلك، لا ينصح بمشروبات العرقسوس لأي شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم لأنه قد يسبّب اضطراباً بمستويات الضغط في الدم، نظراً لأنه يحتوي علي نسبة من الكورتيزون الذي يعمل على احتباس كمية كبيرة من الماء بالجسم ويمثل خطراً على مرضى الكلى والضغط.

ويعمل الكركديه على تنشيط الجهاز الهضمي وتنظيف الأمعاء، إلا أنه يجب توخي الحذر عند تخزينه، لأنه يعمل على تكوين أملاح ضارة بالكلى، كما ينصح لمرضى الضغط المنخفض بالابتعاد عنه لأنه يخفض من مستوياته أكثر من اللازم.

وبرغم قدرة التمر الهندي على تقليل الحموضة الزائدة وإزالة السموم من الجسم، إلا أنه يزيد من خفض ضغط الدم وبالتالي لا ينصح به لمرضى ضغط الدم المنخفض.