ثمانية قتلى بإطلاق نار في مدينة انديانابوليس الأميركية

قتل ثمانية أشخاص على الأقل في حادث إطلاق النار بمدينة انديانابوليس في ولاية انديانا.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن جيني كوك الضابط في شرطة المدينة قوله للصحفيين حول آخر مستجدات الهجوم: “تم مساء أمس استدعاء ضباط الشرطة إلى موقع إطلاق النار في منشأة فيديكس لخدمات البريد والشحن في “منطقة 8900″ شارع ميرابل قرب مطار انديانابوليس وتم العثور لاحقاً على ثمانية جثث إضافة إلى العديد من الجرحى” مضيفاً أن المهاجم انتحر.

وأشارت الشرطة إلى أنها تجرى تحقيقات مكثفة في أسباب وملابسات الهجوم دون تقديم مزيد من التفاصيل.

تزامن ذلك مع مقتل مسلح بعدما أطلقت الشرطة النار عليه في مطار مدينة سان أنطونيو الدولي بولاية تكساس الأميركية، مما أدى إلى إغلاق المطار،أمس، لبعض الوقت.

قائد شرطة المدينة ويليام مكمانوس أوضح أن الضباط تلقوا مكالمة عن مركبة تسير في الاتجاه الخاطئ على أحد الطرق بالمدينة، مشيراً إلى أن السائق عندما وصل إلى المبنى “بي” بالمطار اصطدم بالشرطة، وقفز من السيارة وبدأ إطلاق النار بشكل عشوائي.

ماكمانوس قال إن الشرطة ردت على النيران، ما أسفر عن إصابة المسلح بجروح؛ لينقل إلى المستشفى، لكنه توفي متأثراً بجروحه، مشيراً إلى أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أخرى.

وأضاف أن الرجل كان لديه الكثير من الذخيرة، لافتاً إلى أن الشرطة كانت تراقب المشتبه به منذ فترة، وكانت لديه مشاكل نفسية.

ويقضي نحو 40 ألف شخص في الولايات المتحدة كل عام بأسلحة نارية، أكثر من نصفهم انتحاراً. لكن قضية تنظيم حمل السلاح في الولايات المتحدة محفوفة بالأخطار سياسياً.

وأعلن الرئيس جو بايدن خلال الشهر الجاري 6 إجراءات تنفيذية قال إنها ستساعد في وقف الأزمة الناتجة عن عنف السلاح.

وهاجم الجمهوريون هذه التحركات على الفور وحذر زعيم الحزب في مجلس النواب كيفين مكارثي من “تجاوز غير دستوري”.