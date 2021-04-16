ضاحية المجد تعاني إهمال النظافة والحلول جزئية

حمص- سمر محفوض

مع بداية الشهر الكريم وبدء ارتفاع درجات الحرارة، ناشد أهالي ضاحية المجد في الجهة الجنوبية لمدينة حمص الجهات المعنية لإيجاد حلّ لموضوع تراكم القمامة في شوارع الضاحية وامتلاء الحاويات وتناثرها في المكان، وعدم ترحيلها.

وأكد الأهالي غياب عمال النظافة والسيارات الضاغطة في الأيام الأخيرة، مشيرين إلى ضرورة الإسراع بإيجاد حلّ سريع مع اقتراب فصل الصيف والخوف من انتشار الأمراض والحشرات.

وفي اتصال لـ”البعث” مع مدير النظافة بحمص المهندس عماد الصالح أشار إلى أن تراكم القمامة بالمنطقة عائد لعدد من الأسباب، منها نقص المحروقات وبعض الأعطال بالآليات، مشيراً إلى أنه حالياً وبعد وصول التوريدات الأخيرة للمحروقات والعمل على إصلاح الأعطال من قبل الكوادر الفنية، قامت المديرية بتسيير الضاغطات وتمّ ترحيل جزء كبير من القمامة، وستتابع العمل بالأيام القادمة حتى حلّ المشكلة بشكل كلي.

ولفت الصالح إلى أن المديرية وبالتعاون مع عدد من الجهات العامة والمديريات تعمل على تنظيف وتجميل مداخل المدينة على ثلاثة محاور، حيث تمّ تقليم وتجريد الأرصفة وإزالة الأعشاب في المحور الشمالي بالتعاون مع مديرية الزراعة، وعلى محور طريق طرابلس وبالتعاون مع مديرية الحدائق بمجلس مدينة حمص ومصفاة حمص- سادكوب, وعلى المحور الثالث مدخل حمص الجنوبي بالتعاون مع مديرية الخدمات الفنية والصرف الصحي وعدد من المديريات تمّ ترحيل الأنقاض وتعقيم عدد من الحاويات في حي وادي الذهب، إضافة إلى انتهائها من أعمال تجريد وتنظيف الأحواض وتقليم الأشجار مما ينعكس إيجاباً على المظهر الجمالي للمدينة كما أنه يسهل حركة السير.

وبالمتابعة مع الأهالي في الضاحية أكدوا مرور سيارة ضاغطة واحدة أفرغت حاويتي قمامة وما تراكم حولهما في الساحة الرئيسية فقط، وبقيت المشكلة بالأحياء، كما بقيت شوارع الضاحية تعاني من المشكلة نفسها بانتظار الحلول السريعة مع بداية انتشار الروائح الكريهة والخوف من تفاقم المشكلة!.