ظريف: التفاوض من أجل التفاوض تجربة غير ناجحة

أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن المصالح الوطنية لبلاده “هي فقط من تحدد موعد وفترة المفاوضات” بشأن الاتفاق النووي الموقع معها، لافتاً إلى أن الشعب الايراني لم ولن يستسلم لـ “غطرسة” الأعداء.

ونقلت وكالة (ارنا) عن ظريف قوله اليوم “التفاوض من أجل التفاوض تجربة غير ناجحة.. إيران تتفاوض بهدف الوصول إلى الأهداف الوطنية.. وتمتنع عن المفاوضات الاستنزافية”، مضيفاً “مثلما رفضنا خلال الأعوام الأربعة الماضية التفاوض الذي ينتهي إلى التقاط صور تذكارية فإننا اليوم نمتنع (جديا) عن التفاوض من أجل التفاوض”.

وكان ظريف دعا أول أمس في تغريدة على تويتر إلى إنهاء الإرهاب الاقتصادي الأمريكي ضد بلاده، مشيراً إلى ضرورة عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.