لليوم الرابع.. قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في الأقصى

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، قمع الفلسطينيين وملاحقتهم في شوارع مدينة القدس، لمنع الوجود فيها. فاقتحمت المصلى القبلي والساحات الخارجية للمسجد واعتدت على المصلين واعتقلت 8 منهم.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت مساء الخميس على المصلين الفلسطينيين بإطلاق قنابل الغاز السام عقب انتهاء صلاة التراويح في المسجد الأقصى وأخرجت المصلين من ساحاته ما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح وحالات اختناق.

قوات الاحتلال القنابل ألقت الصوتية بصورة عشوائية باتجاه الموجودين في منطقة باب العامود، ثم لاحقتهم باتجاه منطقة المصرارة وشارع نابلس والسلطان سليمان، وصولاً إلى باب الساهرة، واعتدت على العشرات منهم بالدفع والضرب.

وتزامن قمع القوات الاحتلال مع خروج المصلين عبر أبواب القدس القديمة عقب انتهائهم من صلاة التراويح في المسجد الأقصى، وتواجد في المكان عشرات النسوة وأطفالهن وكبار السن.

وكانت قوات الاحتلال قامت في أول أيام شهر رمضان، بقطع الأسلاك الكهربائية في مئذنة باب الأسباط في المسجد الأقصى.

في المقابل، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أيام صور ومقاطع فيديو لنساء وأطفال ورجال من القدس المحتلة، وهم يغسلون قبة الصخرة وساحات المسجد الأقصى استعداداً لشهر رمضان المبارك.

وتأتي هذه الحملة بعد أيام من اقتحام عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة “أن 86 مستوطناً اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، قبل أن يغادروه من باب السلسلة”.

هذا ونبّه الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول تكريس ضم القدس المحتلة وتهويدها، ودعا إلى ضرورة التعاطي مع هذا التهديد بروح المقاومة.

وفي وقت سابق، اعتمدت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” قرارين خاصين بفلسطين يؤكدان بطلان التدابير التي اتخذها الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة وضرورة إلغائها فوراً.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان: إن المجلس التنفيذي لليونسكو اعتمد في دورته الـ 211 اليوم بالإجماع القرارين الخاصين بفلسطين وهما فلسطين المحتلة والمؤسسات الثقافية والتعليمية. وأوضحت أن القرارين يؤكدان في بنودهما على وضع مدينة القدس المحتلة وبطلان التدابير التي اتخذها الاحتلال في المدينة المقدسة وضرورة إلغائها فورا ومطالبته كذلك وقف انتهاكاته الاستيطانية المتواصلة التي تخالف اتفاقيات وقرارات اليونسكو والمتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق ولا سيما في المدينة القديمة وحولها.

وأشارت الخارجية الى اهمية اتخاذ الخطوات العملية لضمان تطبيق القرارات المعتمدة من قبل اليونسكو حول فلسطين المحتلة مشددة على الحاجة العاجلة إلى إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس المحتلة.

كما اقتحم مستوطنون إسرائيليون بحماية قوات الاحتلال اليوم أراضي الفلسطينيين شرق يطا جنوب الخليل بالضفة الغربية واستولوا على مساحات منها.

وذكر منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور لوكالة وفا بأن مجموعة من المستوطنين اقتحمت منطقة مغاير العبيد شرق يطا واستولت على مساحات من أراضي الفلسطينيين.

وكان طيران الاحتلال شن سلسلة غارات مستهدفا بالصواريخ غرب مخيم النصيرات وسط القطاع وشرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة وشرق منطقة جحر الديك جنوبه ما ألحق أضراراً بالغة في منازل الفلسطينيين وممتلكاتهم والبنى التحتية.