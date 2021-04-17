إهمال غريب لشباب كرة الجهاد رغم الصعود

القامشلي – عبد العظيم العبد الله

بكثير من الحسرة، يتساءل الجمهور الرياضي في محافظة الحسكة عن سبب إهمال الإنجاز الذي حققه فريق شباب الجهاد بكرة القدم عبر حجزه لمكان في الدوري الممتاز في الموسم المقبل، وذلك بتفوقه على أندية تمتلك إمكانيات ودعما أكبر بكثير مما يتلقاه.

فبعد مرور أكثر من أسبوعين على إعلان التأهل لم تبادر القيادة الرياضية بالعاصمة والحسكة للمباركة أو التكريم، وحتى المحبون والداعمون ليسوا مهتمين ومساندين.

هذه الحالة أعطت الانطباع بأن مشوار الفريق في الدوري الممتاز سيكون مثقلاً بالمتاعب والصعوبات والتحديات، وكالعادة تُرك مجلس الإدارة وحيداً في المواجهة المالية والعوائق الأخرى، وما أكثرها!! كما كان حاله طوال الفترة الماضية مع جميع الفئات والألعاب، دون أن يجد المجلس أذناً واهتماماً وسؤالاً عن حجم وكمية التحديات.

المنطق والعقل يفرضان على القيادة الرياضية والمحبين في الحسكة أن يكونوا عوناً وسنداً لشباب نادي الجهاد في الدوري الممتاز، وهو الممثل الوحيد للمحافظة بين الكبار، والفريق من خلال مواهبه المتميزة قادر على تحقيق بصمة طيبة في دوري الشباب، لكن بهذه الصورة وبهذا التعامل لن يكون إلا ضيفاً سيعود سريعاً إلى الدرجة الأدنى، وقد لا تكتمل مسيرته في الدوري أساساً.