ازدحام على كوات الأفران ومدير فرع المخابز يعزي السبب لدخول شهر رمضان

حلب- محمد ديب بظت

تتكتف السواعد، وتتأفف الأفواه، وتتعرق الجباه، ولا تستطيع الناس أن تكبح جماح غضبها كلما طال عليها مدة الوقوف على طوابير الأفران، أما صورة العجائز الذين يقعوا وسط مزاحمات الحشود فتعكس صعوبة ما يكابدوه من أجل جلب مخصصاتهم من مادة الخبز، حيث شهدت أفران مدينة حلب في الأسابيع القليلة الماضية اكتظاظا بأعداد المواطنين عند نوافذ البيع أو أمام سيارات المعتمدين إذ يصل بهم الوضع في بعض الأوقات إلى الوقوف مدة ثلاث ساعات، إضافة إلى شكواهم من التردي النسبي في جودة الرغيف…!.

وللوقوف على موضوع الخبز والازدحام أمام الأفران زارت “البعث” مدير فرع مؤسسة مخابز المدينة جهاد سمان الذي عزا سبب الازدحام إلى حلول شهر رمضان وخوف المواطنيين من عدم توافر المادة خلال هذا الشهر…!.

وعن دور فرع المخابز بمحاولة الحد أو التخفيف من وضعية الازدحام، بين السمان أنهم ينقلون الخبز عبر سيارات جوالة لتغذية المخابز الأكثر ازدحاما وخاصة ضمن المناطق والأحياء ذات الكثافة السكانية العالية كأفران الزبدية والرازي، وقاضي عسكر، إذ تستعين المؤسسة بالأفران ذات الازدحام الأقل ويجري تحميل السيارات المتنقلة بالخبز للتخفيف من وطأة الازدحام في الأفران الأخرى.

وأضاف السمان أن ذروة الازدحام خلال شهر رمضان تكون قبل فتح المخبز حتى، وذلك على عكس الأيام الأخرى التي كانت الذروة فيها خلال انصراف الموظفين، مشيرا إلى تقسيم مواعيد عمل الأفران بغية تأمين ربطات الخبز للمواطنيين والمعتمدين المرخصين من قبل مديرية التجارة الداخلية على حد سواء حيث يبدأ من الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل حتى السابعة صباحاً تأمين مخصصات المعتمدين، وبعدها بساعتين يوزع الخبز الخاص بالمواطنيين.

وبخصوص تردي جودة الخبز في بعض الأفران، أوضح مدير فرع المخابز أن سبب ذلك يعود إلى نوعية الطحين إضافة إلى العامل البشري وتقلبات الطقس، وكبر المخبز أو صغره، كما أن لقدم الآلات دور في هذا الأمر، مدحضا في الوقت ذاته جميع الأقاويل التي تتحدث عن نقص في الخميرة.

خلال تواجدنا في مكتب السمان وردت شكوتين حيال معتمدين أحدهما من منطقة السفيرة في ريف حلب، والآخر في حي حلب الجديدة، وتضمنت الشكوى عدم التزام المعتمد بتوزيع ربطات الخبز للمواطنيين، الأمر الذي دفعنا للتساؤل عن دور المؤسسة في أمر متابعة المعتمدين، ليؤكد السمان على عدم وجود ضابطة تخول المؤسسة محاسبة المخالفين من المعتمدين، وهذا الأمر إنما هو من مسؤولية جهات أخرى كحماية المستهلك والتموين، منوهاً إلى أن عقوبة مثل هؤلاء المعتمدين هي الغرامة بمئتي ألف ليرة سورية وسحب رخصة الاعتماد منه، في حين أن عمل المؤسسة والمخالفات التي تنضوي ضمن مسؤليتها فتكمن فيما يحدث داخل الفرن، وما يحصل خارج الكوة فهم ليسوا بمسؤولين.

وختم السمان كلامه بالإشارة إلى أن الأفران تعمل بأقصى جهدها، وأنه ما من داع للخوف أو التفكير في نقص مادة الخبز لطالما أنه لا وجود أزمة في مادة الطحين أصلاً، مؤكداً أن الأفران تعمل على مدار الساعة ولن تعطل سوى أول أيام عيد الفطر.