الجيش اليمني يقصف هدفاً حساساً في قاعدة الملك خالد الجوية

أعلن الجيش اليمني اليوم استهدافه بعملية هجومية قاعدة الملك خالد الجوية التابعة للنظام السعودي في خميس مشيط بعسير.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع قوله: إن سلاح الجو المسير استهدف بطائرة مسيرة نوع قاصف “كيه 2” هدفاً عسكرياً حساساً في قاعدة الملك خالد الجوية محققاً إصابات دقيقة مشيراً إلى أن الاستهداف جاء رداً على تصعيد العدوان السعودي واستمرار الحصار على اليمنيين.

وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ عدة عمليات هجومية استهدف خلالها قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وحقق فيها إصابات دقيقة وكان آخرها في الثامن من الشهر الجاري.