روسيا.. اعتقال القنصل الأوكراني في بطرسبورغ أثناء تلقيه معلومات سرية

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم السبت، اعتقال القنصل الأوكراني، ألكسندر سوسونيوك، في مدينة بطرسبوغ، أثناء استلامه معلومات سرية من مواطن روسي.

وقال جهاز الأمن الفدرالي إن القنصل تم إلقاء القبض عليه وهو متلبسا أثناء تلقيه معلومات حول قواعد بيانات الأجهزة الأمنية.

وأكد الأمن الفدرالي أن أنشطة سوسونيوك “معادية لروسيا وتتعارض مع الوضع القانوني للموظفين الدبلوماسيين”، مضيفا أنه ستتم معاقبته وفقا للقانون الدولي.

ويتمتع الدبلوماسيون بحصانة في البلد الذي يعملون فيه، في الوقت نفسه، تنص اتفاقية فيينا على أنه يمكن للسلطات المضيفة أن تحرم الدبلوماسيين من حق الإقامة فيها إذا انتهكوا القانون أو ارتكبوا أعمالا عدائية.

وأعلنت روسيا القنصل العام الأوكراني في مدينة سان بطرسبورغ ألكسندر سوسونيوك شخصية غير مرغوب فيها، بعد توقيفه بتهمة تلقي معلومات سرية.

وأكدت الخارجية الروسية في بيان لها أنها أبلغت القائم بالأعمال الأوكراني في البلاد فاسيلي بوكوتيلو بهذا القرار خلال استدعائه إلى الوزارة اليوم السبت.

وذكرت الوزارة أن الجانب الروسي أشار خلال اللقاء إلى أن الأنشطة غير القانونية التي مارسها القنصل “غير مقبولة ولا تتماشى مع صفة موظف قنصلي”، مشددة على أن هذه الأنشطة “مضرة بمصالح روسيا”.

وأشارت الوزارة أنها أبلغت القائم بالأعمال الأوكراني بأن “استمرار تواجد سوسونيوك في الأراضي الروسية غير مرغوب فيه” ونصحت القنصل بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة اعتبارا من الاثنين.