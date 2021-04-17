مجلس الشعب: السوريون ثوار حقيقيون قاوموا مخططات المستعمر الفرنسي

أكد مجلس الشعب أن أبناء شعبنا هم ثوار حقيقيون قارعوا المستعمر الفرنسي بشرف وإخلاص وقاوموا في وحدة وطنية قل نظيرها مخططاته التي ترمي إلى التقسيم والتفتيت والاستغلال متوجين مسيرة الاستقلال التي بدأها الشهيد البطل يوسف العظمة في معركة ميسلون الخالدة ومتابعين مسيرته بمقاومة شرسة لا تعرف الخنوع والهوان.

وبين المجلس في بيان له في الذكرى الخامسة والسبعين لجلاء المستعمر الفرنسي عن أرض الوطن أن ما أشبه اليوم بالأمس فيظل تكالب قوى الشر والعدوان والإرهاب مع أذناب العمالة والخيانة والتآمر والتضليل على سورية في محاولة لتخريب وتدمير المنجزات والمكتسبات التي حققتها على مدى سنين طويلة وهم يظنون أن سورية لقمة سائغة متناسين أنها كانت وما زالت شوكة قاسية في حلق كل حاقد وطامع فيها.

وشدد المجلس في بيانه على ثقته المطلقة بالشعب السوري الأبي ووحدته الوطنية وقدرته على التصدي لكل المؤامرات