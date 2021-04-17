مدرب شاب في كرة الجيش بطموحات كبيرة

معجون أشار ل، “البعث” بأنه بدأ بممارسة كرة القدم مبكراً حيث انتسب للعب في صفوف نادي النصر بالقنيطرة، وفي سن الـ 12 سنة انتقل للعب في صفوف نادي الجيش ولعب معه بكافة الفئات العمرية (براعم وأشبال وناشئين وشباب) وصولا لفئة الرجال حيث تم إعارته للعب في صفوف نادي المليحة.

وأضاف معجون: بسبب ظروف خاصة ابتعدت عن اللعب الأمر الذي جعلني أعمل على التوجه للتدريب، وليكون التدريب وفق أسس علمية عمدت لاتباع العديد من الدورات التي أقامها اتحاد كرة القدم واستطعت الحصول على شهادتي التدريب (D) و(C) الاسيوية، وحاليا أعمل في تدريب لاعبي الفئات العمرية في نادي الجيش.

وأكد معجون أن طموحه متابعة الحصول على شهادات التدريب العالية وتولي القيادة الفنية لأحد أندية المقدمة في الدوري المحلي ، وتخريج جيل من اللاعبين القادرين على خدمة الكرة السورية بالمستقبل.

“البعث”