مهرجان الشيخ صالح العلي في دورته الثالثة والعشرين

طرطوس – وائل علي

بمناسبة أعياد نيسان وتكريماً للشيخ المجاهد صالح العلي ورفاقه المجاهدين وتحت رعاية أمين فرع طرطوس لحزب البعث العربي الاشتراكي الرفيق د.محمد حبيب حسين، دعت محافظة طرطوس لحضور فعاليات مهرجان الشيخ صالح العلي الثالث والعشرون يومي ١٩و٢٠ نيسان الجاري في مدينة الشيخ بدر، ويتضمن المهرجان الافتتاح يوم الاثنين ٤/١٩ الساعة الحادية عشرة صباحاً وزيارة ضريح رجل الاستقلال الكبير المجاهد الشيخ صالح العلي وافتتاح المعارض الفنية والحرفية بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين واتحاد الحرفيين بطرطوس وكلمة لأبناء الشيخ بدر لباسل سلمان رئيس مجلس مدينة الشيخ بدر يليه المهرجان الشعري للسيدات والسادة: ليندا ابراهيم من طرطوس، وائل أبو يزبك من السويداء، جهاد بكفلوني من ادلب، سومر عبد اللطيف من اللاذقية، هيلانة عطا الله من دمشق، وشاعر المهرجان الدائم محمود حبيب من طرطوس، يليه فقرة تكريمية.

في اليوم الثاني ٤/٢٠ لقاء سياسي حواري مع الإعلامي والمحلل السياسي اللبناني سالم زهران الساعة الثانية عشرة ظهراً ويدير الحوار شحادة ابراهيم ويختتم المهرجان بحفل فني عند الخامسة مساءً، ويشار إلى أن كافة الفعاليات تقام في ساحة ضريح الشيخ صالح العلي.