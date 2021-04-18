آلية توزيع جديدة للخبز.. وصالات “السورية للتجارة” لمعالجة الازدحام

اللاذقية – مروان حويجة

بهدف معالجة حالة الازدحام على المخابز، وضمان حصول المواطن على الخبز بيسر وسهولة، وبالجودة والنوعية المطلوبة، باشرت محافظة اللاذقية من خلال مؤسساتها ودوائرها وفعالياتها المعنية إجراءات تحضيرية مكثّفة ومتسارعة للبدء بإيصال الخبز إلى الأحياء عبر معتمدين موزّعين بشكل جغرافي في أحياء مدينة اللاذقية لإنهاء حالة الازدحام على الأفران، وضمان حقوق المواطنين بالحصول على خبز بنوعية جيدة وبسهولة وبأيسر السبل.

وفي إطار تفعيل دور مخاتير الأحياء، وأولوية التشبيك بين جميع المعنيين، التقى المحافظ إبراهيم خضر السالم مخاتير الأحياء، وأصحاب الأفران الخاصة، ومديري الأفران العامة في المدينة، ليؤكد أن العقوبات ستكون صارمة بحق أي متلاعب برغيف الخبز من حيث وزن الربطة، وقطر الرغيف، ونوعيته، لتصل العقوبات لأصحاب الأفران إلى حبس وغرامة، داعياً إلى نشر ثقافة الشكوى، وعدم السكوت عن الخطأ.

وأوضح أن مادة الخبز ستباع حصراً عن طريق المعتمدين، وأكشاك شركة المخابز، وصالات السورية للتجارة بسعر ١٢٥ ليرة للربطة الواحدة، وسيتم توزيع قوارىء على المعتمدين، وتحديد الكمية اللازمة لكل معتمد بالتنسيق بين مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والمخاتير بعد تدقيق السجلات للقاطنين بشكل فعلي.

وشدد المحافظ على وجوب تكثيف دوريات حماية المستهلك، مع وضع لوائح اسمية، وإبراز مهمتهم لدى مرورهم على المحال والأسواق، لافتاً إلى أن العقوبات المشددة التي صدرت مؤخراً هي لخدمة الناس وليس لابتزازهم.

واستمع المحافظ إلى ملاحظات الحضور واستفساراتهم المتعلقة بآلية التنفيذ وسرعتها، مشيراً إلى أن تطبيق هذه الآلية سيتم خلال أيام قليلة، وأن مديرية التموين ستتعاقد مع آليات لنقل الخبز إلى المعتمدين.

وجرى عرض الإجراءات التحضيرية لآلية التوزيع الجديدة من قبل عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية، وأمين عام المحافظة، ورئيس مجلس المدينة ومديري التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وفرعي المؤسسة السورية للمخابز، والسورية للتجارة، وإجراءات كل مديرية لتطبيق آلية التوزيع الجديدة في إطار تكاملي بين جميع القطاعات والمؤسسات المعنية.