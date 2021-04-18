إنجازات نادي السلمية تتواصل.. فهل يكفي التكريم للاستمرار بالنجاح؟

السلمية- نزار جمول

يستمر رياضيو نادي السلمية بتحقيق الإنجازات رغم غياب الاهتمام من قيادات الاتحاد الرياضي، فما زال هذا النادي الذي يتنفس البطولة من رحم انعدام السيولة المالية والدعم على حدّ سواء يتابع دوره الريادي لتحقيق البطولة في معظم ألعابه الرياضية الاثنتي عشرة، في ظل استمرار المعنيين بإهمال بطولاته وإنجازاته التي يتفوق بها على أكبر الأندية المدعومة مالياً ومعنوياً.

وفي الوقت نفسه ما زالت صالته الرياضية تنتظر إعادة التأهيل، بحجة أن صيانتها اندرجت تحت بند إعادة الإعمار، في وقت يبقى الاتحاد الرياضي عاجزاً عن تحقيق أدنى متطلبات هذا النادي، وذلك لأنه يتعامل مع الأندية دون النظر لإنجازاتها.

ولا يسعنا أمام ما يحدث لنادي السلمية على الصعيد الرياضي إلا أن نشكر من يقوم بتكريم فرقه البطلة، وآخرها التكريم الذي جرى الأسبوع الماضي بحضور الرفيق إسماعيل سيفو عضو قيادة فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في حماة والرفيق عبد الكريم الشيحاوي أمين شعبة الحزب في السلمية، فبعد تكريم فريق سلة ناشئات النادي وصل التكريم لفريق جمباز الصغيرات والناشئات الحاصلين على بطولة القطر بمكافآت مالية. وأثنى الرفيق سيفو خلاله على اللاعبات لما قدمنه من جهد للمحافظة على لقبهن وشكر إدارة النادي وأهالي اللاعبات، معتبراً أن نادي السلمية من الأندية البطلة التي تستحق الدعم الذي يليق بإنجازاته الكبيرة والمتعدّدة.

ولم يبقَ إلا التأكيد بأن نادي السلمية بإنجازاته وبطولاته يستحق الدعم المالي والمعنوي الذي يتناسب مع حجمها، فهو بهذه البطولات يرسل رسالة إلى المعنيين في الاتحاد الرياضي مفادها: إن البطولة يمكن لها أن تولد من رحم العوز والفقر المادي وذلك من خلال الغنى الرياضي.