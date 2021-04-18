تجدد الاشتباكات بين مليشيات أردوغان في عفرين

واصلت التنظيمات الإرهابية تناحرها في المناطق التي احتلتها بالتعاون والدعم المباشر من قوات الاحتلال التركي في الشمال السوري حيث اندلعت اشتباكات منذ مساء أمس بين مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى تنظيم (فيلق الشام) الإرهابي على خلفية تقاسم النفوذ والسيطرة على المعابر غير الشرعية في منطقة عفرين أقصى الشمال الغربي لمحافظة حلب.

وذكرت مصادر محلية أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى (فيلق الشام) المدعوم من قوات الاحتلال التركي في منطقة عفرين ما تسبب بقطع الطرق القرى والبلدات لعدة ساعات في المنطقة عدا عن الأضرار المادية في ممتلكات المواطنين هناك.

في الأثناء، أصيب خمسة مدنيين بينهم طفل ووالدته اليوم جراء انفجار عبوة ناسفة من مخلفات التنظيمات الإرهابية في حي مساكن هنانو بمدينة حلب.

وذكر مصدر في قيادة الشرطة أن عبوة ناسفة من مخلفات الإرهابيين انفجرت في حي مساكن هنانو بمدينة حلب ما تسبب بإصابة خمسة مدنيين بجروح بينهم طفل ووالدته إصابتهما متوسطة.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى مشفى الرازي لتلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة.

في سياق متصل، استشهد مواطن بانفجار عبوة ناسفة في منطقة رسم الكرم التابعة لبلدية أم باطنة بريف القنيطرة.

وذكرت مصادر محلية في القنيطرة أن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بسيارة خاصة انفجرت في منطقة رسم الكرم التابعة لبلدية أم باطنة ما أدى إلى استشهاد سائقها على الفور.