تنفيذ 4600 عمود إنارة للطاقة البديلة

حلب – معن الغادري

نفّذت محافظة حلب نحو 4600 عمود إنارة يعمل على الطاقة البديلة توزّعت على عدد من المحاور والأحياء والطرقات العامة وساحات المدينة.

وبيّن عضو المكتب التنفيذي المختص في مجلس المحافظة كميت عاصي الشيخ أن أعمال صيانة وإصلاح الأعطال مستمرة في كافة المحاور والأحياء من قبل ورشات دائرة الإنارة العامة في مجلس المدينة، مشيراً إلى أن الكثير من الأعمدة والألواح تعرّضت للأضرار نتيجة قذائف الإرهابيين قبل تحرير المدينة، إضافة إلى انتهاء عمر الألواح الشمسية الافتراضي والتصميمي.

وأوضح عاصي الشيخ أنه يتمّ العمل وفق خطة متكاملة بالتنسيق مع الجهات المنفذة وفق برنامج زمني محدّد، وتشمل الخطة تغطية كافة محاور وأحياء المدينة، بالتزامن مع إجراء الصيانات الدورية لأعمدة الإنارة المتوضعة كمرحلة أولى من المشروع داخل المدينة وفي محيط الحديقة العامة والساحات والمستديرات الطرقية والدائري الجنوبي وعدد من الأحياء الشعبية المحرّرة.