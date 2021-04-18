رئيس بيلاروس يكشف عن محاولة لاغتياله مع أبنائه بدعم أمريكي

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم عن كشف محاولة لاغتياله مع أبنائه تم التخطيط لها بموافقة القيادة العليا الأمريكية.

وفي تصريحات صحفية قال لوكاشينكو “إن أجهزة أمن الدولة البيلاروسية أوقفت مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يخططون لاغتياله وأبنائه ضمن خططهم لانقلاب في بيلاروس مشيراً إلى أن التحقيقات الجارية كشفت عن ضلوع الاستخبارات الأمريكية في التخطيط للعملية”.

وأوضح لوكاشينكو أنه جرى التخطيط للعملية بموافقة القيادة العليا الأمريكية مبيناً أن لا أحد يستطيع إصدار أوامر بقتل رئيس دولة إلا القيادة العليا وقال “إن بعض المتأمرين ألقي القبض عليهم في موسكو بعد تقديم طلب من الجانب البيلاروسي إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومدير هيئة الأمن الفيدرالية ألكسندر بورتنيكوف”.

بدورها أعلنت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية توقيف شخصين في موسكو كانا يخططان لانقلاب عسكري في بيلاروس وفقاً لسيناريو “الثورات الملونة” واغتيال رئيسها لوكاشينكو