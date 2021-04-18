في ثاني حادث من نوعه خلال يوم.. مقتل 3 أشخاص بإطلاق نار في تكساس

أعلنت السلطات الأمنية الأمريكية، الأحد، عن مقتل 3 أشخاص على الأقل في مدينة أوستن بولاية تكساس جنوب الولايات المتحدة، في ثاني حادث من نوعه خلال اليوم يهز البلاد.

وأفادت شرطة أوستين بأنها تتعامل مع حادث مستمر لإطلاق النار على مفترق طرقين شمال غرب المدينة، داعية الناس إلى الابتعاد عن المكان، بينما يعتبر أن المهاجم لا يزال طليقاً.

وذكرت خدمة الإسعاف المحلية أنه تم رصد 3 ضحايا جراء إطلاق النار قتلوا مباشرة في موقع الحادث.

وكان ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب اثنان آخران جراء حادث إطلاق نار بمقاطعة كينوشا في ولاية ويسكونسن الأمريكية، وقال قائد شرطة مقاطعة كينوشا: “تلقت الشرطة بلاغاً عن وقوع إطلاق النار داخل حانة في بلدة سومرز بالمقاطعة وتسبب بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين”، مشيراً إلى أن مطلق النار استهدف الضحايا عمداً وتتم ملاحقته للقبض عليه.

وتمكن المهاجم من الفرار من موقع الحادث، ويشارك في عملية القبض عليه حوالي 100 عنصر في الأجهزة الأمنية، بينما نقلت وسائل إعلام عن محققين قولهم إنه من المحتمل أن يكون الهجوم منفذاً على يد أكثر من شخص واحد.

وأصبح إطلاق النار في كينوشا حلقة جديدة من سلسلة واسعة للهجمات بأسلحة نارية تشهدها الولايات المتحدة بوتيرة متسارعة خاصة منذ 6 أسابيع، ما أودى بحياة عشرات الأشخاص في البلاد.

ويوم الجمعة الماضية قتل 8 أشخاص وأصيب 60 آخرون جراء إطلاق نار عشوائي داخل منشأة تابعة لشركة البريد “FedEx” بالقرب من مطار إنديانابوليس في ولاية إنديانا الأمريكية.

ودعت التطورات الأخيرة إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى دراسة إجراءات محتملة يمكن اتخاذها للحد من فوضى حمل السلاح في البلاد.