مصر.. ارتفاع عدد ضحايا حادث قطار طوخ إلى 16 قتيلاً

في حادث قطار جديد، أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد القتلى في حادث قطار طوخ إلى 16، فيما تم تسجيل نحو 100 جريح.

وتباينت أرقام حصيلة ضحايا الحادث، في حين نقلت مواقع أن عدد المتوفين بلغ حتى الآن 16 شخصاً.

ونقل موقع “الفجر” عن مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان قوله: إن الحادث أسفر عن وقوع 12 حالة وفاة و97 إصابات حتى الآن.

وتوقفت حركة القطارات بالوجه البحري في مصر عقب خروج قطار 949 القاهرة/ المنصورة عن القضبان في سندهور بالقرب من طوخ، والتي تبعد نحو 30 كيلو متر شمال العاصمة.

وكشفت مصادر مطلعة أن وزير النقل المصري، كامل الوزير، توجه إلى موقع الحادث، حيث يوجد إصابات بين الركاب.

من جهته، أوضح خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 58 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى مستشفيات بنها التعليمي، قليوب التخصصي، بنها الجامعي، وأضاف: إن جميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية الطبية اللازمة بالمستشفيات، مؤكدا على أنه تم رفع درجة الاستعداد للقصوى بجميع مستشفيات محافظة القليوبية.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كلف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتشكيل لجنة “للوقوف على أسباب” حادث القطار المتجه من القاهرة إلى مدينة المنصورة اليوم الأحد.

وفي وقت سابق، كشفت النيابة العامة المصرية عن النتائج الأولية في تحقيقات حادث قطار “339” بمنيا القمح، وهو خروج العربتين الخامسة والسادسة من القطار رقم “339” المتجه من محافظة القاهرة إلى محافظة الدقهلية عن قضبان السكة الحديدية لمسافة نحو ثمانين متراً، قبيل وصوله إلى محطة سكة حديد منيا القمح، وذلك لتجاوز القطار السرعة المقررة- وهي ثمانية كيلومترات في الساعة- بمنطقة أعمال الإصلاحات والتطوير الجارية، في المساحة ما بين محطتي بنها ومنيا القمح، مما أسفر عن إصابة أربعة عشر شخصاً من مستقلي القطار، وأحد العاملين في الإصلاحات.