وزير الزراعة يتفقد العمل لمكافحة الجراد الصحراوي في ريف البوكمال

دير الزور- مساعد العلي:

تفقد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي محمد حسان قطنا الحقول الزراعية في ريف البوكمال الغربي، التي تتعرض منذ عصر أمس لهجوم من أسراب الجراد، واطلع على واقع المحاصيل الزراعية، وعقد اجتماع مع الفلاحين ورؤساء الجمعيات الفلاحية لوضع خطة عمل تتضمن اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من تأثير الجراد والمباشرة بمكافحته.

وزير الزراعة أشار إلى أن الواقع ضمن السيطرة ولا يوجد خطر على الحقول التي تمت المباشرة في عمليات المكافحة فيها من قبل الفرق المختصة في الوزارة ومديرية الزراعة، مؤكداً أن سورية مشتركة في هيئة مكافحة الجراد والتي يتم من خلالها إعلام الدول المشتركة بشكل مسبق عن أي موجات للجراد متجهة نحوها لكن الهيئة لم تعلم الوزارة عن أي تنبؤ بقدوم الجراد إلى الأراضي السورية.

وفي تصريح لـ البعث أوضح سامي الجدي رئيس مجلس مدينة السيال الشرقي أن أسراباً كبيرة من الجراد مدينة السيال الشرقي في ريف البوكمال، وأن الجراد جاء من شرق الفرات وبالتحديد مدينة الشعفة التي تقع في الضفة الأخرى من نهر الفرات مقابل مدينة السيال، حيث قامت الدوائر الزراعية في المحافظة على الفور برش المبيدات الحشرية للقضاء على الجراد المنتشر في الأراضي الزراعية.