166 مليوناً للطرق والصرف الصحي في خان أرنبة

القنيطرة – محمد غالب حسين

كشف محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل خلال لقائه الفعاليات الحزبية والشعبية والإدارية في بلدة خان أرنبة أن المحافظة خصصت للبلدة (١٦٦) مليوناً لأعمال الطرق والصرف الصحي.

وطالبت الفعاليات المحلية والشعبية في خان أرنبة بدعم موازنة مجلس البلدة، والحد من ارتفاع الأسعار، والإسراع بإنجاز أعمال بناء ملحق مدرسة هاني قويدر، وتأهيل مدرسة الصمدانية الشرقية، ومنع مرور الشاحنات المحمّلة بالحصويات داخل البلدة، وتعديل نظام ضابطة البناء، والسماح بزيادة عدد الطوابق، وصيانة الحفر ومقاطع الطرقات، وحل مشكلة توقف مخبز خان أرنبة، ومعالجة مشكلة النقل بين القنيطرة ودمشق وبالعكس .

وطالب الأهالي خلال لقائهم المحافظ بالعمل على إزالة السواتر الترابية من الأراضي الزراعية، وشق الطرق الزراعية والتنظيمية، واستبدال شبكة المياه القديمة، وإنارة الشوارع، وتوسيع المخطط التنظيمي لقرية عين عيشة ليشمل حي المنصورة، ومعالجة عدم انتظام التيار الكهربائي في الحي الشمالي من القرية.

وأشار المحافظ إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في تأمين المواد الأساسية للمواطنين، والنهوض بالواقع الخدمي، كما وعد بإزالة السواتر الترابية وفق جدول زمني محدد، مشيراً إلى أن موضوع النقل متابع بشكل يومي وبدقة، وتتم معالجة الازدحام خلال فترات الذروة.

وشدد خليل على تفعيل الرقابة الشعبية، وتعزيز ثقافة الشكوى، منوّهاً إلى أن جميع الطروحات محقة، ويجب ترتيبها وفق الأولويات وضمن الإمكانيات المتاحة، وتحقيق العدالة والمساواة في توزيع الخدمات بين المواطنين، ودعا لتفعيل دور المجتمع المحلي وتعزيز التعاون من خلال استنهاضه، وتشجيع العمل الشعبي والمبادرات لرفع سوية الخدمات في جميع مناطق المحافظة.