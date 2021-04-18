47 جناحاً في سوق رمضان الخير بحلب

حلب – معن الغادري

تحت عنوان “البيع من المنتج والمستورد إلى المستهلك” يُفتتح مساء اليوم الأحد “سوق رمضان الخير” الذي تنظّمه محافظة حلب بالتشاركية مع مديرية الأوقاف، وغرفتي التجارة والصناعة ومديرية الشؤون الاجتماعية والعمل واتحاد الجمعيات الخيرية، وذلك في موقع كراج هنانو القديم جانب جامع السيد الرئيس، ويضمّ السوق نحو 47 جناحاً تحتوي كافة المواد الأساسية والغذائية والمنظفات واحتياجات الأسرة خلال شهر رمضان.

وبيّن صالح بركات مدير الشؤون الاجتماعية والعمل أن افتتاح السوق بالتشاركية مع الجهات المعنية يهدف إلى تحقيق تدخل إيجابي لمصلحة المواطن والمساهمة الاجتماعية خلال شهر رمضان المبارك للتخفيف ما أمكن من الأعباء المالية، موضحاً أن السوق يضمّ تشكيلات واسعة من كافة المواد الغذائية واحتياجات الأسرة وبأسعار متهاودة، ومن المنتج والمستورد إلى المستهلك دون وسيط، ما يسهم في تحقيق التوازن في السوق، إضافة إلى أنه يسهم في كسر الأسعار وبفوارق واضحة تتجاوز ‎%‎30 كحدّ أدنى عن الأسعار الرائجة في الأسواق، متوقعاً أن يشهد السوق إقبالاً من المواطنين طيلة فترة افتتاحه والتي تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل.