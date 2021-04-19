افتتاح ثلاث صالات جديدة للسورية للتجارة

اللاذقية – مروان حويجة

تمّ في اللاذقية افتتاح ثلاث صالات جديدة للمؤسسة السورية للتجارة في عدة أحياء بمدينة اللاذقية. وذكر مدير فرع المؤسسة شادي دلالة أن الصالات الجديدة تأتي في إطار خطة التوسع الأفقي بالصالات لتأمين الخدمات بسهولة للمواطنين وقرب أماكن سكنهم تخفيفاً لأعباء التنقلات، وتتوزّع الصالات الجديدة في حي الفاروس بمساحة 150 متراً تقريباً بعد إعادة تجديدها والثانية في حي المارتقلا على طابقين بمساحة إجمالية تصل إلى 500 متراً مربعاً، وقد أعيد تجديدها أيضاً بشكل نموذجي فيما الصالة الثالثة تتوضع في حديقة البطرني وتستمر بتقديم خدماتها حتى منتصف الليل.

وأشار دلالة إلى أولوية تحقيق التوسع الأفقي في افتتاح الصالات الجديدة يزيد عدد منافذ بيع المؤسسة في المحافظة إلى أكثر من 230 صالة ومركز ومنفذ بيع، إضافة إلى منافذ في مقرّات المؤسسات والمديريات، وبيّن دلالة إلى أن صالتي الفاروس والمارتقلا توفّران كامل المنتجات الغذائية والأساسية والتحويلية والأدوات الكهربائية وتقدّم خدماتها مع صالة البطرني لتجمّعات كبيرة من السكان ضمن أحياء مدينة اللاذقية، مشيراً إلى أن صالة البطرني بمثابة بديل عن الخيمة الرمضانية وستستمر بعملها حتى وقت السحور.

ولفت دلالة إلى التوسع الأفقي بعدد الصالات لتشمل مختلف مناطق المحافظة في المدن والأرياف بدعم من المحافظة وإدارة المؤسسة عبر افتتاح منافذ بيع بالتنسيق مع الوحدات الإدارية ومقرات المؤسسات العامة وضمن المشاريع التنموية المحدثة بالوحدات الإدارية، إضافة إلى مقرات أخرى يتم تأمينها بالتنسيق مع الفرع والوحدات الإدارية.