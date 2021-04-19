الشرطة الأمريكية: منفذ هجوم أوستن عنصر سابق في أجهزة الأمن

ذكرت الشرطة الأمريكي أن وحداتها ألقت القبض على منفذ عملية إطلاق النار التي أودت بحياة 3 أشخاص في مدينة أوستن بولاية تكساس، مشيرة إلى أنه قد يكون عنصرا سابقا في أجهزة الأمن.

وقال القائم بأعمال قائد شرطة أوستين، جوزيف تشاكون، إن عناصرها يبحثون عن رجل يدعى ستيفين نيكولاس بروديريك ويبلغ 41 عاما من عمره، مؤكدا أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 أشخاص وهم سيدتان أمريكيتان لاتينيتان ورجل أسمر.

وأشار تشاكون إلى أن الشرطة تعتقد أن المشتبه فيه يعرف ضحاياه وأنه قد يكون عنصرا سابقا في أجهزة الأمن لكن هذا الأمر غير مؤكد حاليا، مبينا أن الهجوم يعد على الأرجح منفردا ويستهدف مجموعة معينة إلا أن الخطر لا يزال قائما.

بدورها، نقلت قناة “CBC Austin” أن بروديريك كان يعمل في وقت سابق محققا في مكتب شريف مقاطعة ترافيس، وفي العام 2020 تم توجيه اتهامات إليه بارتكاب جريمة لها طابع جنسي بحق طفل.

يأتي ذلك فيما أفادت وسائل الإعلام المحلية بإصابة خمسة أشخاص في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد إطلاق النار عليهم في شريفبورت، بولاية لويزيانا الأمريكية.

وذكرت محطة كيه.إس.إل.إيه التلفزيونية التابعة لمحطة سي.بي إس إن خمسة أشخاص وصلوا إلى مستشفى محلي بعد إطلاق النار عليهم في شريفبورت بولاية لويزيانا الأمريكية. وقال التقرير أن 21 فردا من وحدات الشرطة وصلوا إلى مكان الحادث بعد الإبلاغ عن إطلاق نار في شارع هيرن.

ويـأتي هذا الحادث بعد إعلان الشرطة الأحد مقتل ستة أشخاص بحادثي إطلاق نار في مدينة أوستن بولاية تكساس وبمدينة كينوشا في ولاية ويسكونسن، وذلك في إطار سلسلة واسعة من الهجمات بأسلحة نارية تشهدها الولايات المتحدة بوتيرة متسارعة خلال الأسابيع القليلة الماضية ما أودى بحياة عشرات الأشخاص.