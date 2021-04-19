برنامج الانتقالات المحلية الإلكتروني في ورشة عمل كروية

حماة – منير الأحمد

أقام اتحاد كرة القدم بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي في حماة ورشة عمل حول برنامج الانتقالات المحلية وتنظيمها إلكترونياً، وذلك بحضور رؤساء تنفيذيات رياضة حماة وإدلب والرقة ورئيس اللجنة الفنية لكرة القدم في حماة ومندوبي أندية الطليعة والنواعير وعمال حماة وشرطة حماة ومورك وقمحانة.

وتضمن برنامج الدورة التي استمرت ليوم واحد شرحاً موسعاً عن مفهوم البرنامج، كما تمّ التواصل مع أندية الدرجة الممتازة كالطليعة، وتم تهيئته لاستخدام برنامج النسخة الأصلية.

مديرُ قسم شؤون الأندية في اتحاد الكرة علاء الملحم أكد لـ”البعث” أن الهدف من هذا البرنامج هو تشكيل قاعدة بيانات للأندية بشكل عام، وتطبيق نظام انتقالات محلية إلكترونية والتخلص من نظام الكشوف، حيث يتمّ أرشفة سجلات جميع اللاعبين والمدربين والمسؤولين في الأندية على البرنامج، مع تمكين الانتقالات عن طريق البرنامج الذي يخضع لمراقبة الاتحاد الدولي لكرة القدم، مشيراً إلى أن العمل سيكون على تأمين شهادات دولية لكافة العاملين في البرنامج.

وبيّن الملحم أن جوهر البرنامج هو التخلص من أي وثائق أو معاملات بين الأندية والاتحادات بشكل ورقي واعتماد النظام الإلكتروني، حيث يمنح الاتحاد الدولي لكرة القدم أي شخص يتمّ تسجيله على البرنامج رقماً دولياً فريداً يُستخدم في جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم.

وكشف الملحم أن اتحاد الكرة نظم دورة مركزية للغاية نفسها في الخامس عشر من شهر آذار الماضي في مقر الاتحاد، وذلك بحضور مندوبي اللجان الفنية والتنفيذية وأندية الدرجتين الممتازة والأولى، وستتواصل الورشات بهذا الصدد في جميع المحافظات.