تأهيل 29 عارض من أشخاص اعتباريين وشركات للعمل في إدارة النفايات الصلبة

دمشق – ميادة حسن

يستحوذ ملف إدارة النفايات الصلبة والأنقاض وإعادة تدويرها على جهود وزارة الإدارة المحلية والبيئة، حيث يتم العمل على معالجة كل صنف من النفايات وخاصة الصلبة التي لا تتحلل بالتربة وتسبب أضراراً كثيرة مثل البلاستيك، عبر التعامل معها من خلال الفرز وإعادة المعالجة، وقد تم الاعتماد في هذا الملف على الخبرات الوطنية لتنفيذ الإستراتيجية التي تستهدف استدامة كافة المشاريع المستقبلية، بالإضافة إلى توفير فرص العمل التي يستفيد منها النساء وذوي الاحتياجات الخاصة، علماً أن ملف إدارة النفايات الصلبة والأنقاض يعتبر مرحلة هامة من مراحل التعافي وإعادة الأعمار، ويأتي الاهتمام بالنفايات الصلبة بأنواعها باعتبارها أولوية ومن الضروري تحسين إدارتها عبر السياسات المناسبة واتخاذ الإجراءات المؤسساتية كإعداد الخطط لإدارتها وإعداد اشتراطات لمعامل ومطامر معالجة النفايات ومجموعة من الإجراءات كتطوير مكبات النفايات الحالية وإقامة محطات رائدة لفرز النفايات ووضع برنامج مرحلي للاستثمار وصولا إلى تحويلها لسماد.

وفي هذا السياق تم إعداد المخطط التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة واعتماده، والذي أوصى بتقسيم كل محافظة إلى عدد من القطاعات تضم مراكز معالجة متكاملة، ويضم المركز معمل فرز ومعمل سماد ومطمر صحي، وكشفت المهندسة ميادة أحمد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة أنه بالقطاع الواحد يوجد قطاع مركزي يضم بالإضافة إلى ما تم ذكره وحدة معالجة نفايات طبية ومركز تخزين مؤقت للنفايات الخطرة، حيث يتم تخديم كل قطاع بعدد من محطات النقل التي تخدم الوحدات الإدارية المرتبطة بها، ويتم ترحيل النفايات بشكل نهائي من المحطات إلى مراكز المعالجة، أما بالنسبة إلى عدد المنشآت فهي 44 منشأة للمطامر الصحية و33 منشأة معامل فرز، أما معامل السماد فقد بلغت 29منشأة إلى الآن، بينما وحدات معالجة النفايات الطبية عددها 13 منشأة، و14 منشأة مدافن مؤقتة للنفايات الخطرة و120 منشأة هي محطات نقل، وتضيف أحمد أن المحافظات تقوم بمتابعة تنفيذ هذه المشاريع وفق الخطط والاعتمادات التي يتم رصدها سنوياً في موازنة الخدمات الفنية بند إدارة النفايات الصلبة، حيث نفذ واستثمر 17محطة نقل ومنها 17 قيد التنفيذ والمطامر الصحية منها 14 قيد التنفيذ و8 منها منفذ ومستثمر، بالإضافة إلى تنفيذ واستثمار معملين للسماد واثنان لوحدات معالجة النفايات الصلبة وبالنسبة لمراكز التخزين المؤقت للنفايات الخطرة نفذ واستثمر منها معمل وهناك ثلاثة معامل غير مستثمرة بسبب نقص التجهيزات والتخريب.

اعتماد القوانين

نعلم أن الأعمال الإرهابية التي مرت بها البلاد تسببت بتأخر تنفيذ مشاريع المخطط التوجيهي لإدارة النفايات الصلبة، لكن يتم الاعتماد حالياً على قانون النظافة وجمالية الوحدات الإدارية رقم /49/ لعام 2004 مع التعليمات التنفيذية الصادرة بقرار وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 9/62/د تاريخ 15/12/2004 الذي يضع القواعد اللازمة للتعامل مع كافة أنواع النفايات والغرامات المترتبة على المخالفين لهذا القانون، وتتابع أحمد أنه تم إصدار الدليل الوطني للإدارة الآمنة لنفايات الرعاية الصحية والذي يعرف أنواع نفايات الرعاية الصحية، والإجراءات التنفيذية لكيفية فرز النفايات ضمن المشافي، ونقل ومعالجة هذه النفايات، كما تم اعتماد المعالجة المركزية لنفايات الرعاية الصحية من خلال وجود جهاز تعقيم مركزي “أوتوكليف” في كل محافظة، حيث يتواجد حالياً تعقيم للنفايات الطبية في كل من دمشق واللاذقية طرطوس، كما يتم تأهيل عارضين /أشخاص اعتباريين أو شركات/ للعمل في مجال إدارة النفايات الصلبة كالتنظيف والجمع والترحيل والمعالجة الميكانيكية والبيولوجية، حيث بلغ عدد العارضين المؤهلين بشكل إجمالي 29 عارض حتى تاريخه .

ترحيل النفايات

نظراً لتطور طرق معالجة النفايات الصلبة المتبعة عالمياً، تم إعداد نموذج دفتر الشروط الفنية العامة للتقنيات الخاصة بتوليد الطاقة من النفايات الصلبة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتعميمه إلى المحافظات حيث يمكن لكل منها إعداد دفتر الشروط الخاص بها حسب طبيعة كل مشروع وتتابع الوزارة دراسة العروض المقدمة إليها والتي ترغب في الاستثمار في مشاريع إدارة النفايات، مديرة السلامة البيئية رويدا النهار قالت أن هذه العروض تقدم تقنيات جديدة ومختلفة في المعالجة كتوليد طاقة من النفايات، وقد تم شراء آليات لصالح قطاع النظافة ومعالجة النفايات الصلبة منذ عام 2016 وحتى تاريخه بلغت 774 آلية موزعة بين ضواغط وقلابات وصهاريج ومقطورات تسليك صرف صحي وجرارات وتركسات ودنبر، كما تتابع الوحدات الإدارية عملها في ترحيل النفايات إلى مواقع التخلص النهائي، حيث تبلغ كمية النفايات التي يتم ترحيلها يومياً 12,500 طن بشكل وسطي، أي ما يعادل شهرياً /389,000/ طن شهرياً، أي ما يعادل /4,668,000/ طن سنوياً، ويتم العمل على تأهيل المكبات العشوائية في كافة المحافظات من خلال رصد الاعتمادات اللازمة، حيث بلغ عدد المكبات العشوائية المؤهلة /29/ مكب خلال عام 2020.