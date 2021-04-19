حطين وجبلة إلى نهائي كأس الجمهورية بكرة القدم

بلغ فريقا حطين وجبلة نهائي مسابقة كأس الجمهورية بكرة القدم بكل جدارة بعد تجاوزهما في مباراتي الدور نصف النهائي اللتين أقيمتا ظهر اليوم فريقي الاتحاد والكرامة على التوالي.

فعلى أرض ملعب الباسل في حمص استطاع حطين اقتلاع بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية للمرة السادسة في تاريخه بعد أعوام (1987 – 1993 – 1995 – 1999- 2001) بتغلبه على الاتحاد بضربات الترجيح (3-2) بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ولحق جبلة بجاره حطين إلى النهائي بعد أن حسم المباراة التي جمعته بالكرامة على ملعب الفيحاء في دمشق لمصلحته بهدفين سجلهما مصطفى الشيخ يوسف ومحمود البحر مقابل هدف للكرامة سجله عمرو جنيات، ليعود جبلة بذلك للمباريات النهائية بعد غياب استمر لتسعة عشر عاما وتحديدا لنسخة عام 2002 التي خسرها أمام الجيش بثلاثة أهداف نظيفة.

يشار إلى أن النهائي الذي سيقام في الخامس من الشهر المقبل سيكون نسخة مكررة لنهائي بطولة عام 1999 والذي جمع الفريقين وانتهى بفوز جبلة بركلات الجزاء الترجيحية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما ، مع العلم أن الناديين سبق لهما التتويج باللقب مرة واحدة فحصد حطين نسخة عام 2001 وجبلة نسخة عام 1999.

“البعث”