رضا تشريني رغم الخسارة أمام البطل في دوري سلة السيدات

اللاذقية – خالد جطل

رغم الخسارة الثقيلة أمام فريق الثورة حامل اللقب في المباراة الأولى من نصف نهائي دوري سلة السيدات، إلا أن رئيس نادي تشرين طارق زيني نوّه لــ “البعث” بما قدّمه الفريق، مؤكداً تفاؤله بتطور كرة السلة في اللاذقية ككل، بدليل تأهل فريقه للمربع الذهبي في أول مشاركة له في دوري الدرجة الأولى على حساب فرق لها باع طويل وتمتلك إمكانيات كبيرة.

وشدّد زيني على أن إدارة النادي أعطت كوادر اللعبة الدعم والثقة كاملة ليواصلوا مهمتهم وفق ما لديهم من خبرات فنية وإدارية، مضيفاً: سيكون لنا حضور قويّ للمنافسة بقوة بعد اكتساب لاعباتنا للخبرة من خلال مقارعتهن للاعبات على مستوى المنتخب الوطني، ومباراتنا مع الثورة رغم الخسارة أضافت الكثير لتميّز الفريق المنافس وامتلاكه لاعبات متميزات على مستوى المنتخبات الوطنية، وما حقّقه فريق السيدات أعطانا الحافز للعمل على عودة اللعبة بقوة بالموسم القادم من خلال فريقي الرجال والشباب وتفعيل اللعبة ككل.

وكشف زيني عن وجود جهود لعودة قوية للعبة الكرة الطائرة، والبداية ستكون بفئتي الأشبال والناشئين لتأسيس قاعدة قوية والبدء بالتدريج ليصل النادي إلى بناء فريق شباب ورجال، مع تفعيل لمعظم الألعاب التي كانت منسية في الفترة الماضية.