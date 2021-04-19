السويداء تسيطر على زحف الجراد

السويداء ــ رفعت الديك

سيطرت مديرية الزراعة في السويداء بالتعاون مع الأهالي على زحف أسراب الجراد التي انتشرت في الريف الشرقي للمحافظة.

وبين مدير الزراعة المهندس أيهم حامد أن آليات الرش والمكافحة والصهاريج في مديرية الزراعة والأهالي تعاملت مع كميات من الجراد شرقي الهويا والرشيدة، مؤكداً أنه حتى اللحظة لا يوجد أسراب جراد “أي أعداد كبيرة” في بقية قرى الريف الشرقي والجنوب الشرقي للمحافظة، ويتم التعامل مع الجراد شرقي الهويا وبعدها الرشيدة.

وبين مدير الزراعة أنه تمت السيطرة على موجة الجراد عبر المكافحة الكيماوية في المناطق الشرقية التي تعرضت، كما ساعدت الرياح بإبعاد أسراب الجراد باتجاه البادية، مشيراً إلى أن عملية الاستنفار مستمرة وكافة الاحتياطات متخذة للتعامل مع أي موجة جديدة.

وأهاب مدير الزراعة بالأهالي للتعاون مع فريق مديرية الزراعة في مكافحة الجراد.

وكانت أسراب من الجراد وصلت من البادية إلى شرقي بلدتي الهويا وشعف في الريف الشرقي للسويداء مساء أمس.