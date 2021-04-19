طموح كرماوي للعودة بذكريات ألقاب الكأس الجميلة

حمص- نزار جمول

صحيح أن فريق رجال الكرامة الكروي مطالب من عشاقه بالاستمرار بالمنافسة على لقب الدوري الممتاز الذي أصبح بعيداً عنه بنسبة كبيرة، وسيحققه تشرين للموسم الثاني على التوالي فيما لو حقّق الفوز في الجولة القادمة على الحرجلة، إلا أن طموحه الأكبر في هذا الموسم الناجح قياساً للمواسم السابقة سيتركّز على كأس الجمهورية بعد تأهله لنصف نهائي البطولة الذي سيلاقي فيه اليوم فريق جبلة على ملعب الفيحاء بدمشق، والفائز سيلاقي الفائز من مباراة حطين والاتحاد التي ستقام في حمص بالموعد نفسه في المباراة النهائية والتي ستُجرى في الخامس من أيار القادم.

أزرق حمص له ماض جميل في هذه البطولة والتي حقّق فيها خلال أربع سنوات أربعة ألقاب، رافقتها أربعة أخرى للدوري وبالتحديد بين عامي (2007 و2010)، كما أن الفريق له ذكريات في الكأس مع فريق جبلة وخاصة في نصف النهائي، بعضها كان فيه غصة تحكيمية لم تُنسَ، وخاصة في موسم 1997 وبعضها كان ناجحاً بامتياز.

أحد لاعبي الفريق الذي حقّق ثمانية ألقاب مناصفة بين الدوري والكأس فهد عودة أكد لـ”البعث” أن بطولة الكأس مهمة جداً لكل عشاق نادي الكرامة، كما تحدث عن ذكريات رائعة عاشها في فترة التتويجات الأربعة، لكن عودة أشار إلى أن الوضع اليوم مختلف عن الأمس فنياً وعلى مستوى اللاعبين خاصة، لأن لاعبي ذاك الزمن ليس بالبعيد وزنهم من ذهب وعلى مستوى آسيا والوطن العربي، واحتراف اليوم هو بالاسم فقط، متمنياً أن يستغل الكرامة الفرصة لتحقيق اللقب التاسع في المسابقة.