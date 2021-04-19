قوات الاحتلال تعتدي على المصلين في المسجد الأقصى

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجدداً على الفلسطينيين بعد خروجهم من الصلاة في القدس المحتلة قرب باب العمود، أحد أبواب المدينة القديمة المؤدية إلى المسجد الأقصى. واستخدمت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضد المقدسيين وفتحت عليهم خراطيم المياه العادمة.

وبالتزامن مع اعتداءاتها، في باب العامود اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد الاعتداء عليهما بالضرب عند باب الخليل في مدينة القدس المحتلة، واقتادتهما إلى معتقل المسكوبية.

وفي مدينة يافا المحتلة اعتدت قوات الاحتلال كذلك على تظاهرة فلسطينية ضد ممارسات المستوطنين.

واعتقلت شرطة الاحتلال عددا من الفلسطينيين في حي العجمي حيث تصدى المتظاهرون لاعتداءات هذه الشرطة التي كانت منتشرة مع عشرات المستوطنين.

كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم أربعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وذكرت وكالة “وفا” أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم وبلدتي عقابا وطمون شمال وجنوب طوباس وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت أربعة منهم. فيما اعتقلت فلسطينياً في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم طولكرم في المدينة واعتقلت فلسطينياً.

إلى ذلك جددت قوات الاحتلال استهداف المزارعين الفلسطينيين شرق قطاع غزة المحاصر. وذكرت وكالة معاً أن قوات الاحتلال فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المزارعين الفلسطينيين شرق حي الشجاعية شرق القطاع ما اضطرهم إلى مغادرة أراضيهم.

في الأثناء يواصل أربعة أسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحقهم.

وقال نادي الأسير في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إن الأسرى هم عماد سواركة المضرب لليوم الثالث والثلاثين وسائد أبو عبيد المضرب لليوم الخامس عشر ومصعب الهور ومهند عزة المضربان منذ ثمانية أيام.

كما شهد قطاع غزة المحاصر اليوم وقفة تضامنية دعماً للأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال.

وأكد المشاركون خلال الوقفة التي أقيمت أمام مقر المفوض السامي لحقوق الإنسان في مدينة غزة أن الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لانتهاكات جسيمة وممارسات وحشية في معتقلات الاحتلال وسط إهمال طبي متعمد بحقهم.

وطالب المشاركون المؤسسات الدولية وفي مقدمتها الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية والإنسانية والتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى والضغط على الاحتلال للإفراج عنهم.

ويواجه 4600 أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي ظروف اعتقال قاسية ويعاني 1800 أسير منهم أمراضاً متعددة بسبب انتشار الأوبئة بينهم نحو 700 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل وخاصة حالات الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي والشلل النصفي.