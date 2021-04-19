238 مليوناً لتعبيد الطرقات في المنطقة الصناعية بالحلس

القنيطرة – محمد غالب حسين

بدأ فرع المنطقة الجنوبية للشركة العامة للطرق والجسور أعمال تعبيد وتزفيت الطرقات الرئيسة والفرعية في المنطقة الصناعية بالحلس بمحافظة القنيطرة.

وذكر مدير فرع الشركة المهندس عفيف الزعبي أن الأعمال تشمل فرش طبقة من رمل السيل لمعالجة المناطق الصخرية؛ وطبقة ردميات بقايا مقالع بسماكة( 25 ) سم؛ وطبقة من الستوك بسماكة 20 سم؛ مبيناً أن طول الطرقات ٣٥٠٠ متر؛ وتبلغ الكلفة الإجمالية 238 مليون ليرة سورية؛ أما مدة التنفيذ فعاماً كاملاً.

بدوره لفت مدير المنطقة الصناعية بالقنيطرة المهندس حسين طنيفر إلى أن الأعمال الحالية؛ تأتي استكمالاً للبنى التحتية من شق الطرقات وتمديد شبكة الصرف الصحي؛ مشيراً إلى أن تعبيد الطرقات يسهم بتسهيل وصول المستثمرين إلى المقاسم التي تم تخصيصهم بها؛ والبدء بأعمال البناء وسرعة تشييد المقاسم. وبيَّن طنيفر أن المنطقة الصناعية تضم 269 مقسماً منها 166 مقسماً صناعياً و103 مقاسم حرفية، وتبلغ مساحة المنطقة 350 دونماً.