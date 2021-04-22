شولغين تعليقاً على قرار مناهض لسورية: الدول الغربية تقود “حظر الكيماوي” إلى الانهيار

أكد مندوب روسيا في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين أن القرار الغربي الذي تم تمريره في المنظمة ضد سورية تم عن طريق تزوير الحقائق والابتزاز، مشيراً إلى أن الدول الغربية تقود عبر تصرفاتها هذه المنظمة إلى الانهيار.

وقال شولغين لوكالة سبوتنيك إنه “في المؤتمر الخامس والعشرين للدول الأعضاء في المنظمة الذي اختتم أعماله في لاهاي تم تبني قرار مناهض لسورية بحرمانها من الحقوق والامتيازات”، مضيفا: “تم ذلك عن طريق تزوير الحقائق والدعاية المكثفة والابتزاز ولي الذراع لبعض الدول لضمان نتائج التصويت اللازمة على الوثائق ذات الصلة، للأسف الشديد هذا ما أصبحت عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.

وأوضح شولغين أن كل هذا يتم من خلال جهود الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى والتي لا تتوقف عن رعاية خطط ضد الحكومة السورية، مضيفاً إن “معارضي دمشق من خلال تصرفاتهم لتعزيز المصالح الجيوسياسية يقودون منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى الانهيار”.

وأدانت سورية الأربعاء بشدة القرار الذي تم تمريره من الدول الغربية في الدورة الـ 25 لمؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضدها مؤكدة أنه يشكل تطوراً خطيراً في مسيرة عمل المنظمة ويتنافى مع ميثاقها.