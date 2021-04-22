الاحتلال يستولي على 147 دونماً غرب بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم غرب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية واستولت على 147 دونماً من أراضي الفلسطينيين.

ونقلت وكالة وفا عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية قوله إن قوات الاحتلال استولت على 147 دونماً من أراضي منطقة ظهر المترسبة في بلدة نحالين ومنطقتي خلة السراويل وشعب البيش في قرية حوسان بهدف توسيع مستوطنة مقامة على أراضي الفلسطينيين غرب بيت لحم.

وفي إطار مخططاتها التهويدية والعدوانية لتهجير الفلسطينيين تصعد قوات الاحتلال عمليات الاستيطان في الضفة الغربية متجاهلة القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطالب بوقفه.

كما ذكرت وكالة وفا أن ست آليات عسكرية للاحتلال توغلت في أراضي الفلسطينيين الزراعية في حي النهضة شرق رفح جنوب قطاع غزة المحاصر وقامت بتجريفها. وتتوغل قوات الاحتلال يومياً في أراضي الفلسطينيين على أطراف قطاع غزة المحاصر وتقوم بتجريفها لحرمانهم من زراعتها والاستفادة منها في ظل الحصار الجائر الذي تفرضه عليهم منذ أعوام.

إلى ذلك اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اقتحمت حي باب الواد في القدس القديمة وبلدة الخضر جنوب بيت لحم وضاحية البلدية في الخليل وداهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ثلاثة منهم.