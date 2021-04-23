أوضاع إنسانية صعبة جراء قطع مياه علوك

الحسكة – إسماعيل مطر

أكد اللواء غسان خليل محافظ الحسكة أن أهالي مدينة الحسكة والريف الغربي يعيشون معاناة إنسانية صعبة تتمثّل بانقطاع مياه الشرب عنهم لما يزيد على الأسبوعين نتيجة توقف محطة مياه علوك عن العمل بسبب الخلافات القائمة بين المليشيات المرتهنة للاحتلال الأمريكي وبين المحتل التركي، داعياً المنظمات الإنسانية وهيئات الأمم المتحدة للضغط على المحتل التركي لتحييد محطة علوك عن أي صراع، وأن تشرف الحكومة السورية على هذا المشروع لتوفير مياه الشرب للمواطنين.

وأكد المحافظ خلال لقائه مارسيل كولن مدير مكتب مفوضية شؤون اللاجئين أهمية العمل على إغلاق مخيمات الإيواء الموجودة في المحافظة، لأنها أصبحت بؤراً للإرهاب ونشر الفكر المتطرف، وسيكون قاطنوها قنابل موقوتة داخل سورية وفي بلدان العالم مستقبلاً، ولاسيما مخيم الهول الذي يضمّ في قسم منه أعداداً كبيرة من العوائل الإرهابية ويحوي ما يقارب 40 ألف طفل غير معروفي الأب يتمّ غسل أدمغتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة، داعياً إلى ضرورة قيام الهيئات الأممية بدعوة الدول التي يتواجد رعاياها ضمن هذه المخيمات إلى سحبهم.

وأكد المحافظ أن الدولة السورية ترحب بجميع مواطنيها اللاجئين في دول العالم الراغبين بالعودة إلى حضن الوطن، ومن أجل ذلك عقدت مؤتمراً خاصاً بعودة اللاجئين لتسهيل إجراءات العودة وتأمين الظروف الملائمة للعائدين، داعياً إن توفر لدى المفوضية أي قوائم اسمية للراغبين بالعودة ومناطق سكنهم لتزويد المحافظة بها لتقديم كل دعم ممكن لهم.

من جهته بيّن السيد كولن أن التحديات التي تواجهها المحافظة تحتاج للتنسيق المستمر للوصول بالخدمات الإنسانية إلى الأسر المستحقة، ولاسيما في جوانب الإيواء وتوزيع المساعدات غير الغذائية والحماية والرعاية الاجتماعية ودعم العائدين لمناطقهم وتثبيتهم لضمان عدم نزوحهم مستقبلاً.