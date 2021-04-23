الاحتلال التركي يواصل قطع المياه عن الحسكة.. وحلول اسعافية لمنع وقوع كارثية إنسانية

الحسكة_ اسماعيل مطر:

لليوم الحادي عشر يعاني الاهالي في مدينة الحسكة والتجمعات السكانية المحيطة بها من شح في مياه الشرب ولاسيما بعد ان قام الاحتلال التركي ومرتزقته بقطع مياه الشرب عن المحافظة بالكامل وتكاد ان تكون كميات المياه قد نفذت عند المواطنين ما ينذر بكارثة انسانية اذا استمر الوضع على حاله .

وفي اطار الحلول الاسعافية باشر فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة بمضاعفة كميات المياه الموزعة في احياء مدينة الحسكة لتصبح 1300 متر مكعب بعدما كان 550 متر مكعب يوميا.

وبين علي منصور رئيس فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة وانه ونتيجة للحاجة الماسة للمواطنين في الطلب على مياه الشرب ونظرا الى ارتفاع درجات الحرارة وجائحة الكورونا تمت مضاعفة كميات مياه الشرب الى النصف، مشيرا الى استنفار جميع طواقم فرع الهلال العاملة في قسم المياه على مدار الساعة من اجل ايصال المياه للاهالي وتخفيف العبئ عنهم كاشفا عن خطة إضافية في زيادة عدد الخزانات في مركز المدينة خلال الفترة القليلة القادمة بالتواصل مع الجهات المانحة والمعنية.