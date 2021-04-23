البرلمان الأوروبي يدعو لتعليق مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد

أكد البرلمان الأوروبي أن العلاقات الحالية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا في أدنى مستوى لها “تاريخياً”، داعياً إلى تعليق طلب انضمام أنقرة إلى الاتحاد ما لم تغير سياساتها “السلبية”.

وجاء في بيان للبرلمان الأوروبي اليوم أوردته وكالة سبوتنيك: “البرلمان الأوروبي يدعو تركيا إلى الالتزام بإعادة إحياء العلاقات مع الاتحاد الأوروبي من خلال بدء عملية شاملة من الإصلاحات والسماح بحرية التعبير”، وأضاف: “البرلمان الأوروبي يدعو المفوضية الأوروبية إلى تقديم مقترح لتعليق طلب أنقرة للانضمام إلى التكتل الأوروبي في حال رفضت تركيا العدول عن الأعمال السلبية”.

وكانت منظمات حقوقية دعت في وقت سابق إلى اتخاذ موقف صارم تجاه الانتهاكات التي تشهدها تركيا على مختلف الصعد منذ نحو عشر سنوات تحت حكم رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، الذي اكدت ارتكابه انتهاكات غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان وتقويض المعايير الديمقراطية في بلاده، وطالبت المجلس الأوروبي بالتحدث علنا عن هذا التدهور.

وفي وقت لاحق، طالب أعضاء في البرلمان الأوروبي بتعليق رسمي لمفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي إذا مضت أنقرة في “الطريق الاستبدادي”.

وفي اقتراع بلجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي وافق 49 عضوا مقابل رفض أربعة وامتناع 14 عن التصويت على تقرير ترشيح تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وسيحال المشروع إلى جلسة عامة ستعقد الشهر المقبل وإذا جرت الموافقة على التقرير ستمثل الموافقة الموقف الرسمي للبرلمان الأوروبي من طلب تركيا الانضمام إلى الاتحاد.

وتوقفت المفاوضات بعد سنوات من انطلاقها في عام 2005 حول طلب تركيا الانضمام إلى أكبر تكتل تجاري في العالم لكنها لم تعلق رسميا إلى الآن.