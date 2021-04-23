الثورة والجلاء على مشارف نهائي دوري سلة السيدات

يقف فريقا الثورة والجلاء على بعد خطوة واحدة من التأهل للمباراة النهائية لدوري السيدات بكرة السلة، وذلك مع حاجة كل منهما لتحقيق الفوز اليوم، عندما يلاقي الأول فريق تشرين في دمشق، فيما يواجه الثاني فريق قاسيون في حلب في مباراتي الإياب من نصف نهائي المسابقة.

صالة الفيحاء ستشهد الساعة الثالثة ظهراً لقاء الثورة بضيفه تشرين في موقعة تبدو سهلة على صاحب الأرض الذي يسعى لمواصلة سلسلة عروضه القوية والتأهل للمباراة النهائية على طريق الحفاظ على لقبه، أما تشرين فيدرك صعوبة المواجهة، خاصة وأنه خسر المباراة الأولى على أرضه في اللاذقية بنتيجة (46-74) لكنه سيسعى جاهداً لتحقيق فوز يؤجل من خلاله الحسم لمباراة فاصلة تقام غداً في دمشق.

إدارية فريق الثورة رولا جبري أشارت لـ”البعث” إلى أن جاهزية لاعبات فريقها في أعلى الدرجات دون وجود أي غياب أو إصابة، مبينة أن فريق تشرين يضمّ مجموعة من اللاعبات المميزات، لكن ذلك لن يؤثر على الهدف في الوصول للمباراة النهائية، ومن ثم التفكير بالمحافظة على اللقب.

أما صالة نادي الجلاء في حلب فستكون مسرحاً لمباراة على درجة عالية من الإثارة وتجمع الجلاء بضيفه قاسيون الساعة الثالثة ظهراً، المباراة على أرض الواقع تصبّ بمصلحة الجلاء الذي فاز في دمشق بنتيجة (55-42) ويريد تأكيد هذا الفوز اليوم والتأهل للمباراة النهائية على أمل إعادة اللقب لخزائنه بعد سنوات طويلة من الغياب، خاصة وأنه يحمل الرقم القياسي بعدد التتويجات (12 لقباً)، لكن قاسيون لن يرضى الخروج من الموسم خالي الوفاض ويسعى لتعويض الخسارة ذهاباً وتحقيق الفوز وجرّ الجلاء لمباراة فاصلة غداً.

مدرّب فريق قاسيون بشار فاضل أوضح أن أداء الفريق في المباراة الماضية لم يكن على المستوى المأمول وبسبب عدم التركيز جاءت الخسارة، مشدداً على أن فريقه سيلعب اليوم بطريقة مختلفة، كون الطموح هو تدارك مافات ومن ثم التفكير بالتأهل للمباراة النهائية.

عماد درويش