الجيش اليمني يستهدف مجدداً قاعدة الملك خالد الجوية وأرامكو

شن سلاح الجو المسير في الجيش اليمني فجر اليوم هجوماً استهدف مواقع عسكرية وحيوية في العمق السعودي محققاً إصابات دقيقة.

ونقل موقع المسيرة نت عن العميد يحيي سريع المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية قوله: “سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بثلاث طائرات مسيرة منها طائرتان نوع “قاصف كي تو” استهدفت قاعدة الملك خالد في خميس مشيط وشركة أرامكو في جيزان وحقق إصابات دقيقة”.

وأكد سريع أن استهداف المواقع السعودية رد طبيعي ومشروع على تصعيد العدوان والحصار الشامل على الشعب اليمني.

وكان سلاح الجو اليمني المسير نفذ مؤخراً عدة عمليات هجومية استهدف من خلالها قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط وحقق فيها إصابات دقيقة كان آخرها السبت الماضي.

ومنذ مطلع الشهر الجاري، تصاعدت العمليات الجوية اليمنية ضد أهداف حيوية وعسكرية للنظام السعودي، من واحدة أسبوعياً الشهر الفائت، إلى أربع أسبوعياً، وبواقع عملية كل 58 ساعة، واستخدمت فيها عدّة أنواع من الصواريخ الباليستية المطوّرة محلياً كـ”بدر” و”سعير”، والمسيّرات اليمنية الصنع كـ”صماد 3″ و”قاصف 2k”. وطالت الضربات الأخيرة قاعدة الملك خالد الجوية في منطقة خميس مشيط جنوب المملكة، وشركة “أرامكو” في جيزان ومطار جيزان الدولي، كما امتدّت إلى مطار أبها الدولي ومواقع حسّاسة في الرياض.