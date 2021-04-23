غريب آبادي: التخصيب بنسبة 60 بالمئة كان بعلم الوكالة الذرية

أعلن مندوب إيران الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي أن التغيير في أسلوب تخصيب اليورانيوم ورفعه إلى نسبة 60 بالمئة جرى وفق تخطيط مسبق.

وحول التقرير الجديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية قال آبادي في تصريح للصحفيين أمس نقلته وكالة ارنا: التغيير في الأسلوب لم يكن موضوعاً جديداً وهو مرتبط تماماً بالإجراءات والقرارات الفنية وكان مخططاً له ومدرجا من قبل في استمارة المعلومات المقدمة من إيران للوكالة الذرية الأسبوع الماضي.

وأضاف آبادي: ورد في الاستمارة أن التخصيب بنسبة 60 بالمئة يجري بداية في سلسلتين من أجهزة الطرد المركزي وبعد عدة أيام تتصل السلسلتان وتقترنان من جديد وفي الحالة الجديدة يكون منتوج احداها هو التخصيب بنسبة 60 بالمئة والمنتوج من السلسلة الأخرى بنسبة 20 بالمئة كرديف لذلك.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أعلن مؤخراً أن إيران قادرة على تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 بالمئة “متى تريد” مشيراً إلى أن عودتها للالتزام بتعهداتها حيال الاتفاق النووي مرهونة بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2231 وإلغاء الحظر المفروض عليها.