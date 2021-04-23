محامو دير الزور: إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده يثبت انتصار سورية

دير الزور- مساعد العلي:

نظم فرع نقابة المحامين في دير الزور وقفة للتأكيد على أن إجراء الاستحقاق الرئاسي في موعده يثبت انتصار سورية على محور الشر في العالم، حيث أكد المحامون في بيان تلاه نقيب المحامين بدير الزور ربيع الداود أن المرشح بشار حافظ الأسد يبقى الضامن لوحدة سورية وشعبها العظيم، مشددين على أنه خيار النقابات المهنية في محافظة دير الزور، وأشاروا إلى أن إجراء الانتخابات بموعدها انتصار لسورية، شعباً وجيشاً ومؤسسات، وحق قانوني حدده الدستور، وواجب على كل مواطن المشاركة فيها لتتويج انتصارات جيشنا الباسل.

وأشار البيان إلى تعدد المشاركين في الترشيحات دليل على ديمقراطية الانتخابات، ودحض لادعاءات الغرب الاستعماري، لكن “كلمة نعم تعني تمسكنا بالرئيس الأسد والانتصار على الإرهاب وعلى الأفكار الظلامية التي تريد من أجيالنا الانحراف عن طريق الحق والعلم والمعرفة، وهذا ما حصل عندما سيطر الإرهاب على بعض مدن دير الزور وعاث فيها خراباً ودماراً، ولولا قواتنا المسلحة الباسلة لم تتخلص دير الزور من الإرهاب الأعمى”، وأضاف إن “كلمة نعم للأسد لها معنى كبيراً في إعادة الإعمار وعمل مؤسسات الدولة والبنية التحتية في كل مدن وقرى دير الزور الصامدة.”