نهائي جماهيري لكأس الرابطة الإنكليزية.. والتنافس الإسباني الثلاثي مستمر

على وقع الفوضى التي خلّفها الإعلان عن مسابقة دوري السوبر الأوروبي قبل التراجع عنه من أكبر أندية القارة العجوز، ستقام مباريات الدوريات الثلاثة الكبرى التي شكّلت فرقها العمود الفقري للمشروع الذي كاد أن يخلط أوراق الكرة العالمية ككل.

ففي إسبانيا يتطلع الثلاثي أتلتيكو مدريد وملاحقاه الريال وبرشلونة إلى الاستمرار في تنافسهم الثلاثي على لقب الدوري الذي باتت وجهته هذا الموسم محيّرة مع النتائج المتناقضة للثلاثي ودخول إشبيلية كقطب رابع على خط المنافسة، فأتلتيكو سيكون أمام اختبار صعب للغاية عندما يرحل لملعب أتلتيك بيلباو العنيد، فيما يستقبل الريال فريق ريال بيتيس صاحب الأداء الشجاع، أما برشلونة فسيحل ضيفاً على فياريال في لقاء محفوف بالمخاطر لرفاق ميسي.

أما في الدوري الإنكليزي ومع اقتراب مانشستر سيتي من التتويج باللقب فقد انحصرت المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، حيث يبرز لقاء تشيلسي صاحب المركز الرابع بجاره ويستهام الخامس، والفائز فيه سيخطو نحو ضمان وجوده في المسابقة الأعرق بنسبة كبيرة. لكن الأنظار الانكليزية ستتوجه صوب ملعب ويمبلي الذي سيحتضن نهائي كأس الرابطة الذي سيجمع حامل اللقب مانشستر سيتي بتوتنهام في لقاء سيحظى بحضور جماهيري مكون من ألفي مشجع فقط لكل من فريق وفق بروتوكول صحي صارم.

من جهته سيكون الدوري الإيطالي على موعد مع جولة حاسمة بالنسبة للتنافس على المراكز الأوروبية مع مواصلة انتر ابتعاده في الصدارة واقترابه من اللقب الأول منذ أحد عشر عاماً، فبعد تعثره المفاجئ أمام ساسولو بات ميلان مهدداً بفقدان الوصافة وحتى التأهل الأوروبي وذلك قبل مواجهة لاتسيو صاحب المركز السادس الذي يمتلك حظوظاً وافرة في دخول المربع الذهبي.

بلغة الأرقام

– لم يحقق فياريال الفوز على برشلونة في آخر 22 مباراة جمعت بين الفريقين، حيث كان آخر فوز لهم في موسم 2008 على ملعب “كامب نو” بهدفين لواحد.

– يعتبر الأسطورة المجري بوشكاش أكثر من سجل أهداف في تاريخ المواجهات بين ريال مدريد وريال بيتيس برصيد 22 هدفاً.

– سيكون توتنهام أمام فرصة العودة لمنصات التتويج للمرة الأولى منذ 13 عاماً، إذ أن آخر ألقابه يعود لعام 2008 حين توج بكأس الرابطة بفوزه في النهائي على جاره اللندني الآخر تشلسي.

– في حال تتويجه بلقب كأس الرابطة سيعادل مانشستر سيتي الرقم القياسي في عدد التتويجات بالمسابقة المسجل باسم ليفربول بثمانية ألقاب.

– التقى ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي 155 مرة، فاز ميلان في 67 مباراة، بينما انتصر نادي لاتسيو في 29 مباراة، وانتهت 59 مباراة بالتعادل.

الجدول الكامل

الدوري الإسباني (الجولة 32)

غداً: إلتشي– ليفانتي الساعة 3 ظهراً، بلد الوليد– قادش الساعة 5.15 عصراً، فالنسيا- ألافيس الساعة 7.30 مساء، ريال مدريد- ريال بيتيــس الساعة 10 مساء.

الأحد: هويسكا– خيتافي الساعة 3 ظهراً، فياريال- برشلونة الساعة 5.15 عصراً، إشبيلية- غرناطة، سلتا فيغو– أوساسونا الساعة 7.30 مساء، أتلتيك بيلباو- اتلتيكو مدريد الساعة 10 مساء.

الإثنين: إيبار- ريال سوسيداد الساعة 10 مساء.

الدوري الإنكليزي (الجولة 33)

اليوم: آرسنال– إيفرتون الساعة 10 مساء.

غداً: ليفربول– نيوكاسل الساعة 2.30 ظهراً ، ويستهام– تشيلسي الساعة 5 عصراً، شيفيلد يونايتد- برايتون الساعة 10 مساء.

الأحد: وولفرهامبتون- بيرنلي الساعة 2 ظهراً، ليدز يونايتد- مان يونايتد الساعة 4 عصراً، أستون فيلا- ويست بروميتش الساعة 9 مساء.

الإثنين: ليستر سيتي- كريستال بالاس الساعة 10 مساء.

نهائي كأس الرابطة الانكليزية

الأحد: مانشستر سيتي- توتنهام الساعة 6.30 مساء.

الدوري الإيطالي (الجولة 32)

غداً: جنوى– سيبيزيا الساعة 4 عصراً، بارما– كروتوني الساعة 7 مساء، ساسولو– سامبدوريا الساعة 9.45 مساء.

الأحد: بينفينتو– أودينيزي الساعة 1.30 ظهراً، إنتر ميلانو- هيلاس فيرونا، فيورنتينا- يوفنتوس الساعة 4 عصراً، كالياري- روما الساعة 7 مساء، أتلانتا- بولونيا الساعة 9.45 مساء.

الإثنين: تورينو– نابولي الساعة 7.30 مساء، لاتسيو- ميلان الساعة 9.45 مساء.