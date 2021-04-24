اتحاد الناشرين يعدل قانونه  

دمشق– بسام عمار

كشف رئيس اتحاد الناشرين هيثم الحافظ لـ”البعث” أنه تم تشكيل لجان قانونية لتعديل قانون الاتحاد الحالي بمختلف فصوله، وأنه تم البدء بأخذ آراء الناشرين بالمواد التي يرغبون بتعديلها وما هي الأمور التي يريدون أن تضاف للقانون الجديد.

وأضاف الحافظ أنه مع مرور الزمن أصبح من الضروري تعديل القانون ليكون أكثر ملاءمة للواقع وليلبي متطلبات المهنة ويحصن الناشرين وحقوق الملكية وليقدم المزيد من الخدمات للأعضاء، حيث أن هناك العديد من الأمور يصعب القيام بها لتطوير العمل كونها غير متضمنة بالقانون أو لا توجد مواد تسمح بها الأمر الذي يجعلها قاصرة ولا تفي بالغرض، وهذا الأمر أعاق عمل الاتحاد لجهة القيام بمشروعات تعود بالفائدة على الأعضاء وتحسين اقعه المالي وتأسيس صناديق خدمية، مشيراً إلى أن المكتب التنفيذي منفتح على الزملاء الأعضاء لجهة الآراء والمقترحات التطويرية وهناك جهود تبذل لتقديم المزيد من الخدمات وتأمين مقر خاص بالاتحاد، مشيداً بالدعم المقدم من وزارتي الإعلام والثقافة لتطوير العمل وصناعة النشر. ونوه الحافظ إلى أن التعديلات الجديدة سيتم طرحها خلال المؤتمر العام القادم للاتحاد لتتم الموافقة عليها.