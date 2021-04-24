الجلمة في انتظار الألمنيوم لتنعم بالكهرباء والماء

حماة – حسان المحمد

استبشر أهالي بلدة الجلمة خيراً بعد أن تمت المباشرة بإعادة تأهيل الشبكة الكهربائية، سيما وأنهم تبرعوا شعبياً لشراء قسم من المواد قدره ٥٠٠ كغ من الألمنيوم على أن تقوم شركة الكهرباء باستكمال وتأمين الـ ٦٠٠ كغ المتبقية.

وبين عدد من المواطنين أنه مضى على عودتهم إلى البلدة أكثر من عام وهم بلا كهرباء ولا مياه لغاية الآن، متسائلين إلى متى الانتظار؟

وأوضح المهندس يوسف زحلوق رئيس دائرة كهرباء محردة أن الشركة قامت بمد الأعمدة وتأمين محولتين، وقام الأهالي بشراء المواد، فيما بقي حوالي ٦٠٠ كغ من الألمنيوم، وتم رفع كتاب إلى الإدارة العامة من أجل تأمين باقي المواد من المستودع، ليصار إلى استكمال التمديد حال ورودها.