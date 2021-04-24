بعد دخولها محطة علوك.. ورشات الصيانة تبدأ بإزالة التعديات على الشبكة الكهربائية

الحسكة- إسماعيل مطر:

دخلت ورشات الصيانة التابعة لمؤسسة المياه والشركة العامة لكهرباء الحسكة محطة مياه علوك بريف مدينة رأس العين صباح اليوم بهدف إعادة تشغيل المحطة المتوقفة عن العمل لليوم السادس عشر نتيجة تعديات المحتل التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية.

حسن الشمهود عضو المكتب التنفيذي لقطاع المياه والخدمات والمرافق والبلديات في المحافظة أكد في تصريح خاص لـ البعث بأن ورشات مؤسستي المياه و الكهرباء تمكنت من دخول محطة آبار علوك بريف رأس العين، برفقة الأصدقاء الروس، مبيناً بأن العمل جار حاليا على إزالة التعديات على الشبكة الكهربائية المغذية للمحطة. وفي حال سارت الأمور بشكل جيد ولم تتعرض ورشات الصيانة لعوائق فستتم إعادة تشغيل المحطة بطاقتها الاعتيادية وتعبئة خزانات مياه الحمة لتتم إعادة ضخ المياه منها إلى المشتركين في مركز مدينة الحسكة وفق برنامج التقنين المعتمد.

الجدير بالذكر أن هذا الانقطاع هو التاسع عشر وبذلك تم حرمان أكثر من مليون نسمة من مياه الشرب في مدينة الحسكة والتجمعات السكانية التابعة لها .