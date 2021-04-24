تساؤلات حول مستقبل المدرب البرازيلي لكرة الاتحاد

حلب- محمودجنيد

انتهى موسم الكرة الاتحادية بخيبة رسمية مزدوجة بعد خروج الفريق من نصف نهائي كأس الجمهورية على يد حطين، وسقوطه في مطب الفرق المتأخرة ضمن مسابقة الدوري الممتاز مع بقاء ثلاث جولات على نهايته لن تغير كثيرا في مظهر الفريق هذا الموسم.

وعليه فإن البعض في الكواليس الاتحادية يتحدث عن عدم جدوى الابقاء على المدرب البرازيلي آرثر داسيلفا دون طائل مع تكلفة باهظة للخزينة المديونة، عكس البعض الذي يرى هنالك ضرورة استراتيجية لبقاء البرازيلي وبناء مشروع فريق المستقبل.

وفي هذا الصدد بين رئيس نادي الاتحاد المهندس باسل حموي “للبعث” بأن المدرب متحمس لإكمال مشروعه المعتاقد معه لأجله وهو بناء فريق قوي للموسم المقبل، حيث اعطته الإدارة الايعاز بعد خروج الفريق من نصف نهائي الكأس باعداد الخطة المتفق عليها لتنفيذها بشكل مباشر، وأشار الحموي بأن المشكلة تكمن بتأمين وتغطية التكلفة المادية للمدرب.

ويطالب جمهور النادي بصرف أغلب لاعبي الفريق في هذا الموسم مع بعض الاستثناءات، في حين تواجه الادارة اشكالا ماديا أيضا بتنفيذ ذلك يتمثل بالعجز عن إغلاق مستحقات اللاعبين من بدلات تعاقد ورواتب، مع تسريبات على لسان بعض اللاعبين الذين يؤكدون بأنهم لن يتنازلوا عن ليرة واحدة من مستحقاتهم.