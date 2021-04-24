في الدوري الممتاز بكرة القدم…تشرين أمام فرصة التتويج والفتوة والساحل يبحثان عن النجاة

لقاءات حاسمة ستشهدها المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الممتاز بكرة القدم التي ستقام ظهر اليوم إن كان على صعيد هوية الفريق المتوج باللقب أو الفريقين الهابطين للدرجة الأولى.

فعلى أرض ملعب الفيحاء في دمشق يتطلع المتصدر تشرين (٥٣ نقطة) لقطع الشوط الأكبر نحو الحفاظ على لقبه أو التتويج رسميا في حال تعثر منافسه الجيش، عندما يحل ضيفا على حرجلة الحادي عشر(٢٣نقطة)، البحارة ومع سلسلة النتائج الجيدة منذ بداية الإياب يتطلعون لتجنب أي مفاجأة من الممكن أن تؤدي للدخول في دوامة الحسابات ، وخاصة أن الخصم يلعب دون أي ضغوط.

الجيش الوصيف (٤٨نقطة) من جهته يدرك أن أي نتيجة غير الفوز في ديربي العاصمة أمام جاره الشرطة العاشر (٢٤ نقطة) في اللقاء الذي سيقام على ملعب الجلاء ستعني نهاية حلم اللقب بشكل رسمي ، لذلك سيكون الخطأ ممنوعا على رفاق الهداف محمد الواكد.

ديربي حمص والذي سيجمع الكرامة الثالث(٤٥ نقطة) بجاره الوثبة الثامن(٢٥ نقطة) في ملعب الباسل بحمص سيكون لتأدية الواجب لا أكثر، حيث يبدو الكرامة قانعا بمركزه وهو ماينطبق على جاره المستقر بين فرق الوسط.

وفي لقاء للمتعة فقط يحل الوحدة الخامس (٤٠نقطة) ضيفا على حطين الرابع(٤١ نقطة) على أرضية ملعب الباسل، فبعد أن انحصرت طموحات الفريقين في احتلال مركز متقدم يسعى البرتقالي لكسب جرعة احتكاك قبل خوض منافسات كأس الاتحاد الآسيوي الشهر المقبل، فيما يبدو تركيز حطين منصبا على نهائي كأس الجمهورية بعد نحو عشرة أيام.

الطليعة السادس(٣٣ نقطة) وبعد أن حقق مراده في حجز مكان بين فرق المقدمة سيستقبل الحرية الأخير(١٢نقطة) والذي سيخوض المباراة تحت شعار لابديل عن الفوز كون أي تعثر سيعني اقتراب أخضر الشهباء من توديع دوري الكبار.

وسيكون جبلة السابع (٢٧نقطة) والمنتشي ببلوغ نهائي الكأس أمام فرصة لاختبار القوى أمام مضيفه الاتحاد التاسع (٢٤ نقطة) الذي يمر بتخبط فني غير مسبوق.

وإذا كانت الأنظار ستتوجه لنتيجتي الفريقين المتنافسين على اللقب ، فإن لقاء ملعب تشرين في دمشق والذي سيحل فيه الساحل الثاني عشر (١٧ نقطة) ضيفا على الفتوة الثالث عشر(١٥ نقطة) سيكون حاسما هو الأخر في تحديد هوية أحد الهابطين إلى الدرجة الأولى، فمع التكافؤ الكبير بين الفريقين وتصاعد أدائهما ونتائجهما مؤخرا يبدو التوقع صعبا لنتيجة المباراة.

“البعث”